2025년 76건 선정 및 170억 원 확보... 올해도 공모사업 적극 대응

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구(구청장 류경기)는 중앙정부, 서울시, 민간기업 사회공헌 사업 등에서 시행하는 각종 공모사업에 전략적으로 대응해 외부재원을 적극 확보, 주요 현안사업을 원활히 추진하기 위한 ‘2026년 공모사업 관리 추진계획’을 수립해 본격 추진한다.

구는 올해 ‘서울시 중랑구 공모사업 관리 조례’를 바탕으로 공모사업의 체계적인 운영 기반을 마련했으며, 부서별 공모사업 대응력을 높이기 위해 신규사업 발굴과 사전준비 확대, 공모사업 추진 실적에 따른 인센티브 부여 등 다양한 전략을 병행해 추진할 계획이다.

중랑구는 2025년 한 해 동안 중앙부처와 서울시 등이 주관한 외부 공모사업에 참여해 총 76건이 선정, 이를 통해 170억 3400만 원의 외부재원을 확보하는 성과를 거뒀다.

이는 2024년 실적(49건, 67억1400만 원) 대비 선정 건수는 27건, 확보 금액은 103억 2000만 원 증가한 수치로, 구가 공모 대응체계를 체계적으로 강화해온 결과다.

확보된 재원은 다목적체육센터 건립(102억 원), 공공건축물 개선(2억7000만 원), 돌봄서비스 지원(8500만 원) 등 생활 인프라 확충은 물론, 로컬상권 육성(8억 원), 제조업 환경개선(4억4000만 원), 청년일자리 창출(1억 원) 등 지역경제 활성화 사업에 활용됐다.

류경기 중랑구청장은 “공모사업은 구 재정에 실질적인 도움이 되는 중요한 수단”이라며 “2026년에도 외부재원 확보를 통해 구민 생활과 밀접한 분야의 사업을 적극 추진하겠다”고 말했다.