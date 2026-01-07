“멈추지 않겠습니다”...박강수 마포구청장, 2026 신년인사회서 구정 비전 제시

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 박강수 마포구청장은 1월 7일 오후 3시, 마포아트센터에서 열린 ‘2026 마포구 신년인사회’에 참석해 새해 인사와 함께 지난 성과를 돌아보고, 2026 마포의 비전과 각오를 진솔하게 전했다.

이날 신년인사회에는 오세훈 서울특별시장을 비롯한 지역 내 유관기관장과 주민대표 등 주요 내빈도 함께해 새해 덕담을 나누며 자리를 빛냈다.

박강수 마포구청장은 “구청장의 한 시간은 36만 마포구민의 한 시간을 모은 것과 같다”며 “단 한순간도 허투루 쓰지 않겠다는 마음으로 현장을 누벼왔다”고 말했다.

이어 ‘효도밥상’과 ‘실뿌리복지센터’ 확충, 청소년 자율학습공간 ‘스페이스’ 조성을 비롯해 마포형 보육을 실현하는 ‘베이비시터하우스’, ‘누구나 카페’ 등 장애인 자립 지원 정책 등을 대표 사례로 언급했다.

또, 레드로드를 중심으로 한 관광·문화예술 분야와 마포순환열차버스·마포상생앱 등 골목상권 활성화 정책도 마포의 중요한 변화로 짚었다.

이어 마포의 중장기 비전도 분명히 했다. 박 구청장은 “마포가 한강을 가장 길게 품은 자치구라는 강점을 살려 ‘마포강변 8.2 프로젝트’를 본격 추진하겠다”며, “AI와 청년을 중심으로 한 ‘K-실리콘밸리’ 조성, 월드컵천 경관폭포와 수변카페 조성, 마포구민 휴양소 운영 등도 차질 없이 이어가겠다”고 말했다.

끝으로 박강수 마포구청장은 “행정은 멈출 수 없다”며 “초심을 잃지 않고 마포를 새롭게, 더 좋게 하겠다는 단순하지만 뜨거웠던 첫 마음을 간직하며 묵묵히 구민 행복시대를 향해 걸어가겠다”며 새해 인사를 마무리했다.

이날 행사에서는 국립경찰교향악단의 축하공연을 비롯해 자매도시인 고창군·옹진군·부산남구의 새해 인사 영상과 구민 새해 소망 영상이 상영됐으며, 신년맞이 퍼포먼스도 진행됐다.