[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기문화재단은 2025년도 지붕없는 박물관 지원사업 우수 거점공간으로 예술공간 송산반점(대표 조광희)과 화성시생태관광사회적협동조합(대표 : 이재화)을 선정하고, 2025년 12월 30일 경기도지사 표창을 수여했다.

지붕없는 박물관(경기에코뮤지엄) 사업은 지역의 자연·역사·생활문화를 하나의 ‘살아있는 박물관’으로 인식하고, 주민 주도로 문화자산을 발굴·보전·활용하는 경기도 대표 문화정책이다. 도내 23개 거점공간을 중심으로 지역 공동체 회복과 지속가능한 문화생태계 조성을 목표로 추진되고 있다.

예술공간 송산반점은 지역의 문화적 기억과 삶터의 역사, 이주민의 정착 서사를 예술 활동과 결합하며 지역 문화생태계 형성에 기여해온 단체이다. 미군 감축과 도시 구조 변화로 생활기반이 약화된 의정부 ‘빼뻘마을’ 일대에서, 주민 고립과 노후 주거 문제 등 복합적인 지역 변화를 공동체 예술활동과 생활사 기록을 통해 치유하고 공론화해왔다.

2019년부터 ‘빼뻘마을’을 중심으로 주민 생활사 기록과 마을 리서치, 주민 참여형 예술창작, 전시·공연을 지속적으로 운영하며 쇠퇴한 생활환경에 문화적 활력을 불어넣어 왔으며, 이러한 활동을 통해 주민의 삶을 지역의 문화자산으로 확장해왔다.

특히 2025년 추진한 ‘빼뻘 프로젝트 ‘마을은 미술관’은 주민의 일상 공간을 생활예술의 장으로 확장하고, 예술가와 주민이 함께 만드는 새로운 협력 구조를 실험함으로써 지붕없는 박물관이 지향하는 생활권 기반 문화생태계 조성에 기여한 성과로 평가받았다.

화성시생태관광사회적협동조합은 2020년부터 시화호 안쪽에 위치한 섬 지역인 우음도를 중심으로 에코뮤지엄 사업을 추진하며, 급격한 개발과 환경 변화 속에서 지역의 생태·문화·생활유산을 체계적으로 기록·보전해왔다. 우음도는 송산그린시티 개발과 시화호 간척 사업의 영향으로 자연환경과 주민 생활 방식이 빠르게 변화해온 지역으로, 생태적 가치와 함께 주민의 삶의 기억을 보전하는 노력이 요구되어 왔다.

경기문화재단은 “이번 우수사업 선정은 주민 주도의 문화·생태 자산 활용이 지역의 지속가능한 발전으로 이어질 수 있음을 보여주는 사례”라며, “앞으로도 지붕없는 박물관 사업을 통해 지역 고유의 가치가 현장에서 확산될 수 있도록 지원을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.