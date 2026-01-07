농어촌기본소득 시범지역 옥천군 신청 첫날부터 수백명 몰려 북새통

[헤럴드경제=나은정 기자] 충북 옥천군 등 전국 10개 지역에서 농어촌기본소득 지급 신청이 시작되면서 관할 행정복지센터에 주민들의 발길이 이어지고 있다.

7일 옥천군에 따르면 군은 이날 농어촌기본소득 신청 접수를 본격적으로 시작했다. 옥천읍행정복지센터에는 이른 아침부터 수백 명의 주민이 몰려 북새통을 이뤘다.

군은 하루 1000명 이상이 방문할 것으로 예상하고 접수대 14개를 설치하는 한편, 공무원을 전진 배치해 주민들의 신청을 도왔다. 주민들은 도착 순서대로 번호표를 받은 뒤 신분 확인을 거쳐 신청서를 작성한 뒤 기본소득 수령용 지역화폐(향수OK카드) 번호 등을 등록했다.

3층 접수창구 맨 앞줄에 앉아 있던 김모(75) 할머니는 연합뉴스에 “2월부터 기본소득을 준다니 월급쟁이가 되는 기분”이라며 “손자 손녀 선물을 사주고 이웃들과 어울려 맛난 음식도 먹을 계획”이라고 소감을 밝혔다.

이모(71) 할머니 역시 “생각지도 않던 공돈을 받게 돼 기쁘다”며 “남편과 둘이 한 달 30만원씩 쓸 수 있게 돼 벌써 배가 부르다”고 반겼다.

농어촌기본소득은 인구 감소와 고령화로 어려움을 겪는 농어촌의 지역소멸 위기에 대응하기 위해 정부가 국정과제로 추진하는 사업이다. 옥천군을 포함한 전국 10곳에서 올해부터 2년간 시범사업이 진행되며, 이 기간 동안 모든 주민에게 매달 15만원의 지역상품권이 지급된다.

신청 대상은 해당 지역에 주민등록을 두고 30일 이상 거주한 주민으로, 연령이나 소득과 관계없이 누구나 신청할 수 있다. 온라인 신청은 불가능해 옥천군은 읍·면 행정복지센터 9곳에 접수 창구를 마련했다. 군은 인구 규모(약 5만명)를 고려할 때 하루 2500명 이상이 방문할 것으로 보고 있다.

군은 혼잡을 줄이기 위해 마을별로 신청 날짜를 지정해 권고하고, 직장인을 위한 주말 접수 창구도 운영할 계획이다. 첫 기본소득 지급은 다음 달 27일께 이뤄질 전망이다.

황규철 옥천군수는 “인구가 집중된 옥천읍은 혼잡이 예상돼 인력을 집중 배치했고, 거동이 불편한 주민을 위한 찾아가는 접수창구도 별도로 운영하고 있다”며 “이달 안에 신청하면 다음 달부터 지급되니 과도하게 서두르지 않아도 된다”고 말했다.

한편 사업 확정 이후 단기간에 전입자가 늘어난 점을 두고 군은 위장 전입 가능성도 염두에 두고 이를 가려낼 방법을 고심하고 있다. 실제로 지난해 10월 사업 확정 이후 한 달간 약 1500명이 옥천군으로 전입한 것으로 나타났다.

군은 마을 이장 등 지역 사정을 잘 아는 인사들로 기본소득위원회를 구성해 현장 조사를 하고, 필요할 경우 담당 공무원이 이웃 탐문 등을 통해 거주 실태를 점검한다는 계획이다.

농어촌기본소득 사업 재원은 국비 40%, 도비 30%, 군비 30%로 마련된다.