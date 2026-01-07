“근거 없고 불필요한 혐오·선동 엄히 제재” “중국 부정선거론, 정신나간 소리…中 감정 상해” “서해 구조물 관리 시설 옮길 것…깔끔하게 정리” “방중 선물, 중국에서 준 것에 비하면 너무 약소해” “중국에 ‘평화 중재자’ 부탁…‘인내심’ 말하더라”

[헤럴드경제(상하이)=문혜현 기자] 중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 7일 쿠팡 개인정보 유출 사건의 유력 용의자가 중국인것과 관련해 혐중 정서가 커지고 있다는 우려에 “어쩌라고. (범죄 행위자가) 일본 사람이면 그러면 그때부터 일본 사람 미워할 건가”라고 반문했다.

이 대통령은 이날 오후 중국 상하이 프레스센터에서 개최된 순방 기자단 오찬 간담회에서 “근거 없고 불필요한 혐오·선동에 대해 경각심을 가지고 엄히 제재해야 된다는 점은 명백하다”면서 이같이 말했다.

이 대통령은 이번 순방에서 혐한·혐중 문제를 풀어가야 한다고 여러 차례 강조한 바 있다. 양국의 혐오 문제가 고스란히 국민에 득이 될 게 전혀 없다는 취지다.

이날 이 대통령은 최근 쿠팡 개인정보 유출과 오래된 문제인 중국발 미세먼지, 외교 현안인 서해 구조물 문제 등으로 국민들이 반감이나 우려가 있는 것이 사실이라는 취지의 질문에 “근거 없는 얘기”라고 선을 그었다. 그러면서 이 대통령은 “쿠팡에 미국 사람이 있으면 미국을 무지하게 미워해야 하는데, 그건 왜 안 하는 건가 도대체”라며 의문을 표하기도 했다.

이어 이 대통령은 “특히 이런 혐중·혐한이 국민 경제에 엄청 피해를 준다”며 “무슨 도움이 되나? 손해는 국민들이 봤다. 장사 안 되고 물건 안 팔리고, 화장품이 지금 같으면 중국을 석권해야 되는 것 아닌가”라고 되물었다.

이 대통령은 거듭 “근거 없고 불필요한 혐중 조장, 혐오 조장을 없애야겠다”면서 “무슨 ‘부정선거를 중국이 어쩌고 저쩌고’ 이런 정신 나간 소리를 해 감정을 상하게 하면 되겠나”라고 직격했다.

서해 구조물 문제와 관련해 이 대통령은 이번 한중 정상회담에서 일부 진전이 있었다고 소개했다. 그는 “서해 문제도 이상하게 왜곡해 서해를 상납했느니 이런 이상한 주장을 하는 사람이 있는 것 같다”면서 “지금 양식장 시설이 있다고 하고, 그것을 관리하는 시설이 또 있다고 한다. 그런데 관리하는 시설은 철수한다고 해서 아마 옮기게 될 것 같다”고 설명했다.

이어 양국 간 영해 획정 문제를 두고서도 이 대통령은 “우리 입장에서는 그냥 편하게 (공동수역) 중간을 그어버리자, (선을) 긋고 그 안에서 당신들 마음대로 쓰라고 한 것”이라며 “그 얘기를 실무적으로 하기로 한 것”이라고 했다. 또 “실제 그쪽(중국) 수역에 근접해 있는 공동수역인데, 그래서 깔끔하게 정리하자고 한 것이다. 그렇게 하기로 했다”고 말했다. 사실상 중간선을 긋기 위한 실무 협의를 시작했다는 것으로 해석된다.

또한 이날 이 대통령은 중국 측에서 건넨 선물과 관련해 “(그쪽에 비하면 우리가 준비를 너무 적게 해서 미안한 생각이 들더라”라면서 말을 아꼈다. 앞서 이 대통령은 시진핑 중국 국가주석에게 기린도와 금박 용문 액자, 탐화 노리개 등을 선물했다. 다만 중국 측에서 이 대통령에게 준 선물은 시 주석의 부인 펑리위안 여사의 사인 CD 뿐이어서 추가로 선물이 있었는지 여부에 관심이 몰리던 상황이었다. 청와대는 양국의 외교 관례에 따라 중국에서 보내온 선물을 공개하지 않기로 결정했다.

이를 두고 취재진의 궁금증이 쏟아지자 이 대통령은 “선물은 마음이 중요한 것 아닌가”라면서 “선물 교환할 때 보니 그쪽은 준비를 많이 했는데, 우리가 준비를 너무 적게 해서 미안한 생각이 들더라”라고 했다. 이어 그는 “그때 그쪽에서 준 것에 비하면 너무 약소해서, ‘우리가 너무 소심했나’ 이 생각이 들었다”고 덧붙였다.

이 대통령은 역사적으로 가치가 큰 청대 석사자상을 중국 측에 돌려주는 것을 두고서 “각자 제자리에라고 하는 것을 상징적으로 보여주고 싶었다”면서 “중국이 우리한테 줄 것은 아무리 생각해 봐도 없었다”고 말했다. 그러면서 이 대통령은 “그래서 푸바오라도 줘라. 푸바오라도 빌려줘라 (했다). 중국에서 우리 것을 가져간 것이 별로 없다”며 농담하기도 했다.

이어 그는 석사자상 반환 배경과 관련해 “간송미술관 측이 중국 측에 돌려주려고 오랫동안 노력했다고 한다”며 “간송미술관이 굳이 돌려주고 싶다는데 이번에 우리도 생색도 내자고 해서 제가 밀어붙여 급하게 추진된 것”이라고 설명했다. 이때 중국에서 석사장의 문화적 가치를 살피기 위해 한국에 방문했는데, 해당 석사자상은 왕궁에 배치돼 액운을 막았던 것이 맞는 것으로 확인됐다. 중국 측은 “석재 재질도 그렇고 기폭도 그렇고 맞다”면서 확인해줬다고 한다.

또한 이날 5년 단임제의 한계로 정권마다 기조가 달라지면서 한중 사이에 흔들리지 않는 협력 관계가 유지될 수 있느냐는 물음도 이어졌다. 이에 이 대통령은 “이번에 우리가 한중관계 개선에 양자가 일치된 생각을 가지고 있고, 또 그러기 위해서 실제로 노력하는 것”이라며 “(5년 단임제라는) 불안정함 때문에 정책 결정이나 국가 간 관계를 수립하는 데 참 어려움이 있는 것은 이해한다. 특히 한반도 평화에 관한 문제라면 ‘지금이 기회’라고 말한다”고 했다.

이 대통령은 “미국 대통령도 매우 실용적인 사람이고 현실주의자, 실용주의적인 사람이다. 한반도 핵문제를 현실적으로, 실용적으로 해결할 생각을 가지고 있는 사람이고 나도 그렇다”면서 “중국도 그랬으면 좋겠고, 이런 측면에서 ‘좋은 기회 아니겠냐’는 얘기를 했던 것”이라고 덧붙였다.

이날 이 대통령은 중일 갈등을 두고 “때가 되면, 상황이 되면 할 수 있는 역할을 찾아보겠다”고 말을 아꼈다.

이 대통령은 “지금은 우리가 할 수 있는 게 매우 제한적으로 보여진다. 나설 때 나서야지, 나서지 말아야 할 때 나서면 별로 도움이 안 될 수도 있다”면서 “일단 원만하게 신속하게 잘 해결되기를 바란다”고 했다.

최근 중국이 일본에 대한 수출 통제를 시작한 것에 따른 국내 영향과 관련해 이 대통령은 “단기적으로 보면 우리가 가공 수출하는 데 연관이 있을 수 있다”면서 “일단은 상황을 예의주시하고, 우리가 어떤 상황에 직면하게 될지 이 점에 대해 면밀하게 점검하는 그런 단계”라고 설명했다.

이 대통령은 시 주석과 정상회담에서 북한 문제에 대해 “우리는 노력하지만 지금 현재로서는 완전히 차단된 상태라서 소통 자체가 안 되니까, 중국이 평화의 중재자 역할을 좀 해 주면 좋겠다고 말했다”면서 “시 주석께서는 지금까지의 노력을 평가하고 ‘인내심을 가질 필요가 있다’고 얘기했다”고도 말했다.

그러면서 “(남북이) 쌓아온 적대가 있기 때문에, 이게 완화돼 대화가 시작되려면 많은 시간과 노력이 필요하다. 그리고 주변의 역할도 필요하다”면서 “중국에 그 부탁을 했고, 중국은 일정한 그 역할에 대해서 노력해 보겠다고 한다”고 전했다.

이 대통령은 또한 이번 정상회담에서 각 현안에 대한 우리의 입장을 중국 측에 솔직하게 설명했다고 한다. 그는 “각 국가의 핵심적 이익이나 중대 관심사에 대해 당연히 존중해야 한다. 대한민국의 핵심 이익도 당연히 존중받아야 한다”면서 “핵잠수함 문제가 그런 것 아니겠나”라고 언급했다.