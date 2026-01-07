‘귀농인 정착지원 주택임대사업’ 성공적 성과로 이어져

[헤럴드경제=박준환 기자]양평군(군수 전진선)은 예비 귀농인의 안정적인 정착과 지역 활성화를 위해 추진 중인 ‘귀농인 정착지원 주택임대사업’이 성공적인 성과를 거두고 있다고 7일 밝혔다.

이 사업은 양평군 동부권인 단월면, 청운면, 양동면, 용문면, 지평면 이렇게 5개면에 위치한 농촌 빈집을 리모델링해 예비 귀농인에게 1년간 무상 임대하는 방식으로 추진되고 있다. 이를 통해 귀농 초기의 주거 부담을 완화하고 안정적인 농촌 정착을 지원하는 것을 목표로 한다.

특히 양동면 쌍학리 리모델링 주택에 입주한 예비 귀농인의 사례가 주목받고 있다. 해당 귀농인은 타 지역에서 생활하다 양평군에 대한 강한 정착 의지를 가지고 2025년 사업에 참여했으며, 1년간 안정적으로 거주하며 농촌 생활에 원활히 적응했다. 거주를 마친 뒤에는 양동면 내 토지를 매입하고 주택을 신축 중으로, 실제 지역 정착으로 이어진 대표적인 성공 사례로 평가받고 있다.

이는 본 사업이 예비 귀농인에게 실질적 주거 기반을 제공함과 동시에 지역사회와의 상생을 이끌어냈다는 점에서 의미가 크다.

해당 귀농인은 “양평군의 정책을 통해 좋은 환경에서 1년 동안 살아보며 귀농을 준비할 수 있었고, 농업기술센터의 다양한 농업 관련 지원도 큰 도움이 됐다”며 “양평군에 감사드린다”고 소감을 전했다.

전진선 양평군수는 “예비 귀농인의 안정적인 정착과 지역 활성화가 본 사업의 핵심 목표”라며 “이번 성과를 계기로 농촌에 대한 관심과 참여가 더욱 확대되기를 기대하며, 앞으로도 귀농인의 성공적인 정착을 위해 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.

한편, 양평군은 앞으로도 귀농인이 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 주거, 교육, 영농 등 다양한 지원 정책을 지속적으로 추진할 계획이다. 또한 이번 성공 사례를 바탕으로 더 많은 예비 귀농인이 양평군을 선택할 수 있도록 귀농·귀촌 정책을 강화해 나갈 방침이다.