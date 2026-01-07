[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 김정관 장관이 7일 중국 상하이 리츠칼튼 호텔에서 중국 진출 소비재·콘텐츠 기업과의 간담회를 개최했다고 밝혔다.

이재명 대통령의 중국 상하이 방문 계기로 열린 이날 간담회에는 엔터, 영화, 게임, 헬스케어, 식품, 뷰티 등 소비재·콘텐츠 대표 기업 14곳과 지원기관 3곳이 참석한 가운데 우리 기업의 주요 현안·애로사항 청취와 향후 지원 전략 등을 논의했다.

참석 기업은 SM엔터, CJ CGV, 위메이드, 이랜드, 한국인삼공사, 디오, 농심, 샘표식품, 대상, 이마트, 코스맥스, 코스메카, 아모레퍼시픽, LG생활건강 등 이다.

한중 간의 교역은 2021년 3015억달러로 정점을 찍은 후 2022년 3104억 달러, 2023년 2677억달러, 2024년 2729억달러, 2025년 1~11월 2461억달러 등으로 최근 4년간 감소세다.

이에 따라 새로운 대중 수출동력 발굴이 필요한 시점이라는 지적을 받고 있다. 산업부는 세계적으로 인기를 얻고 있는 우리 소비재·콘텐츠 등을 중심으로 대중 교역 확대를 모색하기 위해 이날 간담회를 마련했다.

간담회에 참석한 기업들은 “우리 기업들은 중국 시장은 해외 유명 브랜드가 진출하고, 중국기업의 경쟁력이 강화되고 있는 등 경쟁이 치열하지만 한국 소비재 및 콘텐츠에 대한 수요가 분명히 존재하는 만큼, 새로운 수출 동력 확보를 위해 노력하겠다”고 강조했다.

그러면서 “정부가 한·중 기업 간 교류 확대 지원, 한·중 규제·인증 관련 협력 확대, 서비스 시장 확대를 위한 제도적 기반 조성 등을 해달라”고 요청했다.

이에 김 장관은 “유관기관·관계부처와 함께 지원 체계를 구축하여, 서비스 산업 제도 기반 조성과 함께, 한·중 간 중앙·지방 소통 채널을 활용한 기업 애로 해소를 모색하는 등 기업의 도전이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 정책·제도적 측면에서 뒷받침해 나가겠다”고 말했다.