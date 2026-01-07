[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 故이선균의 절친인 배우 윤희석이 고인을 향한 그리움을 드러냈다.

윤희석은 지난 5일 자신의 SNS에 “벌써 2년 여전히 그립고, 여전히 아프다, 2026.1.5 우유부단”이라는 글과 여러 장의 사진을 올렸다.

사진에는 故이선균의 묘비도 포착됐다. 묘비에는 “모든 것이 그리운 오늘…사랑해”라는 글귀가 적혀 있어 눈길을 끈다.

고인과 윤희석은 한국예술종합학교 연극원 1기 동문이다. 두 사람은 같은 학교 출신 배우들의 모임 ‘우유부단’ 멤버로 두터운 친분을 쌓은 바 있다.

윤희석은 지난 1주기 때에도 SNS를 통해 이선균을 추모하는 글을 남겼다.

당시 그는 “선균아, 같은 시간 속에서 함께 웃고 걸었는데 이제 넌 그 시간을 멈추고 별이 되었구나. 너는 여전히 최고로 아름답고 빛나는 순간으로 남아있고 나는 너를 그리워하며 살아간다”며 “오늘도 그 기억 속에서 너를 만나고 1년이 지났지만, 그리움은 여전히 선명해. 언젠가 다시 만날 때까지 그곳에서 편히 쉬길. ‘나의 아저씨’ 이선균, 나의 친구 이선균”이라는 글을 남겼다.

故이선균은 지난 2023년 12월27일 향년 48세로 세상을 떠났다. 그의 갑작스러운 비보는연예계는 물론 많은 대중에게 큰 충격과 슬픔을 안겼다. 특히 장례 당시 윤희석은 발인식에서 가장 앞줄에서 운구 행렬에 함께하며 끝까지 곁을 지키는 모습으로 두 사람의 깊은 우정을 다시 한 번 보여주기도 했다.