상인회·전문 점검기관과 전통시장 안전관리체계 개선 논의 까치산시장서 동절기 화재예방 합동 안전점검·안전물품 배포 상인 참여형 상시 안전관리체계 전환 필요성 강조

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 이병권 제2차관이 7일 서울 까치산시장을 방문해 동절기 화재예방을 위한 안전점검과 안전물품 배포 캠페인을 실시하고, 상인회 및 전문기관과 현장 소통에 나섰다고 밝혔다.

이번 방문은 겨울철 화재 위험이 높아지는 시기를 맞아 전통시장 안전관리 실태를 점검하고, 현장의 의견을 직접 청취하기 위해 마련됐다. 안전점검에 앞서 열린 차담회에는 상인회와 전문 점검기관 관계자들이 참석해 전통시장 안전점검의 전문성과 실효성을 높이기 위한 개선 방안을 중심으로 논의가 이뤄졌다.

이어 진행된 합동 안전점검에서는 화재보험협회와 전기안전공사 등 전문기관과 함께 배전반, 소화전 등 주요 안전시설을 점검하고, 동절기 화재 위험 요인을 현장에서 확인했다. 이와 함께 자동 소화 멀티탭과 K급 소화기 등 소방물품을 상인들에게 배포하며 안전관리 실태도 점검했다.

이병권 제2차관은 현장을 둘러본 뒤 “전통시장 안전은 일회성 점검이 아니라 현장의 지속적인 관리와 상인들의 자발적 참여가 핵심”이라며 “앞으로는 전문기관의 역할을 강화하는 동시에, 상인이 자신의 점포는 물론 시장 전반의 안전을 상시적으로 점검·관리하는 체계로 전환해 나갈 필요가 있다”고 강조했다. 아울러 화재 발생 시 신속한 피해 회복을 위해 화재공제 가입의 중요성을 설명하며 상인들의 적극적인 참여를 당부했다.

한편 중기부는 전통시장 안전관리패키지 사업을 통해 화재 예방을 위한 각종 시설 설치를 지원하고 있다. 까치산시장은 지난 2018년 화재알림시설 설치 지원을 받은 바 있으며, 최근 부산 구포시장과 인천 신포시장, 춘천 중앙시장 등에서도 화재알림시설이 조기에 작동해 화재를 초기에 진압하는 등 대형 화재 예방 효과가 나타나고 있다.

중기부는 앞으로도 현장 중심의 안전 점검과 소통을 통해 전통시장 안전관리 수준을 지속적으로 높여 나간다는 방침이다.