SNS에 “결단에 국민도 동의할 것”

[헤럴드경제=손인규 기자] 오세훈 서울시장은 7일 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령의 비상계엄을 사과한 것에 환영하며 당의 변화를 뒷받침하겠다고 밝혔다.

오 시장은 이날 자신의 페이스북에 올린 ‘장동혁 대표의 변화 선언을 환영합니다’라는 제목의 글에서 “당 대표께서 잘못된 과거를 단호히 끊어내고 국민 눈높이에 맞는 변화를 시작하겠다고 선언한 데 대해 적극 환영한다”고 적었다.

이어 “국민과 지지자들의 절박한 목소리를 담아 전달한 변화에 대한 요구를 무겁게 받아들인 이 결단을 국민께서도 동의하실 것”이라고 평가했다.

오 시장은 “국민께서는 여전히 엄중한 시선으로 우리 당을 지켜보고 계신다”며 “국민이 체감할 수 있는 변화를 통해 신뢰받는 정당으로 다시 설 수 있도록 저 또한 최선을 다해 뒷받침하겠다”고 강조했다.

앞서 장 대표는 이날 서울 영등포구 여의도동 당사에서 기자회견을 열고 “12·3 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다. 우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸고, 당원들께도 큰 상처가 됐다”며 “국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다”고 고개를 숙였다.

오 시장은 윤 전 대통령의 비상계엄을 비판적으로 바라보며 이에 대해 국민의힘이 국민에 사과해야 한다고 주장해왔다. 앞서 지난 6일에는 서울시장 공관인 서울파트너스하우스에서 안철수 국민의힘 의원과 약 2시간 동안 만찬 회동을 진행한 뒤 국민의힘이 잘못된 과거와 결별해야 한다는 데 의견을 모았다.