국내 유일 ‘제작-운송-설치’ 통합 수행 국내 최초 프리파일링 공법 도입

[헤럴드경제=서정은 기자] 현대건설의 자회사 현대스틸산업은 전남 신안군 우이도 인근 해상에서 추진되는 ‘신안우이 해상풍력 발전단지(390MW)’ 사업의 하부구조물 제작 및 설치 계약을 한화오션과 지난해 12월 30일 체결했다고 7일 밝혔다.

계약 금액은 총 6115억원(제작 2930억원, 시공 3185억원)으로 국내 해상풍력 시장에서 보기 드문 대규모 프로젝트다. 한화오션·현대건설·한국중부발전·SK이터닉스·미래에너지펀드로 구성된 특수목적법인(SPC)이 발주했으며, 시공은 주간사인 한화오션과 현대건설이 공동으로 수행한다. 공사기간은 2026년 1월부터 2029년 1월까지 3년으로 계획됐다.

현대스틸산업은 2012년 국내 최초 상업용 해상풍력 단지인 탐라해상풍력 사업 수행을 시작으로 대만 해상풍력·제주 한림·전남 자은 프로젝트 등 국내외 실적을 확보해왔다. 특히 아시아 최초의 해상변전소(OSS) 제작·설치 실적과 국내 유일 해상풍력 전용 설치선 ‘프론티어호’를 보유하고 있다. 이를 기반으로 현대스틸산업은 ‘제작-운송-설치’ 전 과정을 단독으로 수행할 수 있는 ‘원스톱 해상풍력 솔루션 기업’으로 자리매김했다.

신안우이 프로젝트는 국내 최초로 15메가와트(MW) 급 초대형 터빈26기와 4-레그(Leg) 자켓 구조물이 적용되는 고난도 사업이다. 대형 해상풍력단지에서 공사기간을 대폭 단축하기 위해 활용되는 ‘프리파일링(Pre-piling)’ 공법을 국내 최초로 현대스틸산업이 적용해 눈길을 끈다.

현대스틸산업은 이번 프로젝트에 자켓 파일 그리퍼(Jacket Pile Gripper) 기술을 적용해 시공안정성을 확보할 예정이다. 자켓 파일 그리퍼는 자켓과 파일 간 접합부를 그라우트 강도 발현 전까지 일시적으로 구속해 외력에 의해 발생할 수 있는 품질 저하를 방지하는 장치이다.

박용섭 현대스틸산업 해상풍력사업실장(상무)는 “신안우이 프로젝트는 국내 해상풍력 시공기술을 한 단계 성장시키는 중요한 계기가 될 것”이라며 “이번 수주를 기반으로 전남권 제조·설치 역량을 확대하고, 정부가 제시한 2035년까지 18기가와트(GW)로 성장할 국내 해상풍력 시장을 선도해 나갈 것”이라고 말했다.

이어 “현재 안마해상풍력, 태안해상풍력 등 추가 대규모 프로젝트 수주를 본격 추진 중이며, 이를 통해 국내 해상풍력 공급망 확충과 산업 생태계 성장에 핵심적인 역할을 이어가겠다”고 강조했다.

현대스틸산업은 이번 수주를 발판으로 전남·울산 등 주요 해상풍력 클러스터와의 연계 기반을 강화하고, 제작·운송·설치 전 공정 수행역량을 고도화하여 한국 해상풍력 산업의 표준 모델을 제시하는 기업으로 성장해 나갈 계획이다.