정상외교 계기로 한·중 벤처 협력 전면 재가동 유니콘·VC 총출동한 ‘한·중 벤처스타트업 서밋’ 성황 2,500만달러 글로벌펀드까지… 중국 진출 교두보 확보

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중국 시장을 향한 한국 스타트업의 문이 다시 열리고 있다. 중소벤처기업부가 중국 상해에서 대규모 한·중 벤처스타트업 교류 행사를 열고, 투자·사업 협력의 실질적 연결에 나섰다.

중소벤처기업부는 7일 중국 상해국제회의중심에서 ‘한·중 벤처스타트업 서밋’을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사는 이재명 대통령의 중국 국빈 방문을 계기로 양국 간 벤처스타트업 생태계 협력 기반을 구축하고, 국내 스타트업의 중국 진출을 본격 지원하기 위해 마련됐다.

행사는 ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’, ‘한·중 투자 컨퍼런스’, ‘한·중 비즈니스 밋업’ 등으로 구성됐으며, 중국 진출을 희망하는 국내 유망 스타트업들의 기술·제품 전시도 함께 진행됐다. 이날 현장에는 한·중 양국 정부 관계자와 스타트업, 벤처캐피탈(VC), 대기업 등 생태계 관계자 약 400여 명이 참석했다.

메인 행사인 ‘한·중 벤처스타트업과의 대화’에서는 ‘한·중 창업생태계, 연결을 넘어 공동 성장으로’를 주제로 양국 대표 스타트업과 투자자들이 무대에 올랐다. 중국 뉴로테크 유니콘 기업 브레인코의 한비청 대표, 한국 의료 AI 유니콘 루닛의 서범석 대표를 비롯해 마음AI, 시엔에스, 중국 AI 스타트업 미니맥스, 초상은행국제(CMBI) 관계자 등이 참여해 양국 시장 경험과 협력 가능성을 공유했다.

패널들은 한·중 창업생태계의 차이와 강점을 짚으며 기술 혁신과 인재 교류, 투자 협력의 필요성을 강조했다. 특히 중국에 진출해 활동 중인 한국 스타트업 대표들은 양국의 기술력과 시장 규모를 결합한 공동 사업 모델의 가능성을 제시해 눈길을 끌었다.

이어 열린 ‘한·중 투자 컨퍼런스’에는 중기부를 비롯해 중국국제무역촉진위원회(CCPIT) 상해 부회장, 한국과 중국의 주요 벤처캐피탈 관계자 약 100여 명이 참석했다. 이 자리에서는 아시아 투자 동향 발표와 함께 한·중 투자시장 IR, 협력 방안에 대한 패널 토론이 진행됐다.

특히 이번 행사에서는 한국벤처투자(KVIC)와 CMBI 간 글로벌펀드 체결식이 열렸다. CMBI가 운용사로 참여하는 해당 펀드는 한국 모태펀드가 1,000만달러를 출자해 총 2,500만달러 규모로 조성되며, 출자금액 이상을 국내 스타트업에 투자하고 중국 진출의 가교 역할을 맡게 된다.

‘한·중 비즈니스 밋업’에서는 스타트업과 투자자 간 실질적인 투자 상담과 사업 매칭이 집중적으로 이뤄졌다. 양국 스타트업과 투자자 등 약 150여 명이 참석해 IR 발표, 네트워킹, 비즈니스 미팅을 진행하며 구체적인 협력 가능성을 타진했다.

행사장 내 전시관에서는 중국 진출을 희망하는 한국 스타트업 10개사가 혁신 기술과 제품을 선보였으며, 중국 로봇 스타트업 아지봇이 휴머노이드 로봇을 전시해 현장 관심을 끌었다.

한성숙 중기부 장관은 “이번 서밋은 정상외교로 형성된 협력 분위기를 스타트업과 벤처투자 분야의 실질적 협력으로 확장한 자리”라며 “한·중 벤처스타트업이 함께 성장하고 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 밝혔다.