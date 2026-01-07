메인트랙 무대 올라 글로벌 투자자 앞에서 중장기 성장 전략 제시 항체 신약 파이프라인부터 바이오시밀러·CMO까지 전면 공개 예고 미국 생산기지 기반 공급망 전략으로 매출 성장 곡선 가속화 선언

[헤럴드경제=홍석희 기자] 셀트리온이 세계 최대 제약·바이오 투자 행사인 ‘2026 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPM)’에서 신약 개발 성과와 위탁생산(CMO) 사업을 아우르는 중장기 성장 전략을 공개한다.

셀트리온은 서진석 경영사업부 대표이사와 이혁재 수석부사장이 이달 13일(현지시간) 미국 샌프란시스코에서 열리는 JPM 메인트랙(Main Track)에 참가해 글로벌 투자자를 대상으로 핵심 성장 비전을 발표할 예정이라고 7일 밝혔다.

올해로 44회째를 맞는 JPM은 전 세계 제약·바이오 기업과 글로벌 투자자들이 한자리에 모이는 최대 규모의 투자 행사로, 오는 12일부터 15일까지 미국 캘리포니아주 샌프란시스코 더 웨스틴 세인트 프랜시스 호텔에서 열린다. 행사 기간 동안 8000명 이상의 글로벌 투자자와 업계 관계자가 참석할 것으로 전망된다.

셀트리온은 지난해에 이어 올해도 메인트랙 발표 기업으로 선정됐다. 메인트랙은 글로벌 바이오 산업에서 기술력과 성장성을 인정받은 소수 기업만 초청되는 핵심 무대로, 셀트리온은 13일 오후 3시 45분 호텔 그랜드볼룸에서 발표를 진행한다.

서진석 대표이사는 지난해 JPM에서 처음 공개한 신약 파이프라인 개발 타임라인을 기반으로, 그간의 연구개발 성과와 함께 아직 공개되지 않은 신규 파이프라인을 포함한 중장기 신약 개발 로드맵을 소개할 예정이다. 바이오시밀러 부문에서는 단계적인 제품 출시 일정과 글로벌 타깃 시장 확대 전략도 함께 제시한다. 발표 이후에는 글로벌 투자자들과의 현장 질의응답도 직접 진행할 계획이다.

이어 이혁재 수석부사장은 최근 인수를 마무리한 미국 뉴저지주 브랜치버그 생산시설을 중심으로 한 엔드투엔드(End-to-End) 미국 공급망 구축 전략과 이를 기반으로 한 CMO 사업 확대 방향성을 설명한다. 미국 현지 생산을 통해 관세 리스크를 줄이고, 글로벌 고객사 대응력을 강화하겠다는 구상이다.

셀트리온은 세계 최초 항체 바이오시밀러 개발을 통해 축적한 기술력과 생산 노하우를 바탕으로 항체약물접합체(ADC), 다중항체 등 항체 기반 신약 개발을 본격화하고 있다. 동시에 미국 생산시설을 활용해 증가하는 제품 포트폴리오에 대응하고 글로벌 공급 안정성을 강화하고 있다.

셀트리온 관계자는 “이번 JPM 발표를 통해 신약 개발 성과와 신규 제품 확대, CMO 사업을 중심으로 향후 매출 성장 곡선을 이어갈 구체적인 전략을 제시할 것”이라며 “항체 기술 경쟁력과 글로벌 생산 역량을 결합해 지속 가능한 성장을 실현할 수 있는 사업 방향성을 투자자들에게 명확히 전달하겠다”고 말했다.