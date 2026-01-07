[헤럴드경제=채상우 기자] 유은혜 전 사회부총리 겸 교육부 장관은 2년여 전에 불거졌던 김승희 전 대통령실 의전비서관의 ‘자녀 학교폭력 무마 의혹’과 관련해 임태희 경기도교육감을 7일 경찰에 고발했다.

유 전 장관은 이날 경기남부경찰청을 찾아 임 교육감에 대한 직무유기, 직권남용 혐의 고발장을 제출했다.

유 전 장관은 앞서 경기도의회에서 기자회견을 열고 “이 의혹은 명백한 교육 농단이자 위계에 의한 업무방해로 학교폭력심의위원회가 처분 수위를 미리 정해놓고 점수를 끼워서 맞췄다는 의혹 그리고 그 뒤에 외부 압력이 작용했을 개연성은 교육의 근간을 흔드는 중대 범죄”라고 주장했다.

그러면서 “임 교육감은 불의의 방조자로 올해 지방선거 출마가 아닌 사퇴, 표가 아닌 수사를 받아야 한다”고 했다.

이번 의혹은 2023년 7월 학폭 사건이 발생한 직후 김건희 여사가 교육부 차관과 8분여간 통화한 사실이 지난해 언론 보도를 통해 알려지면서 불거졌고, 같은 해 국정감사에서는 당시 학폭위원들이 평가지표 점수를 논의하는 내용이 담긴 학폭위 녹음파일이 재생되기도 했다.

유 전 장관은 올해 지방선거에서 경기도교육감 선거 출마를 준비 중으로 이달 중 출마 선언을 할 예정이다.