[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 근대건축문화자산 1호 ‘이음 1977’과 3호‘이음 1978’가 시민과 관광객이 직접 체험하는 공공 문화공간으로 활용된다.

인천광역시와 인천도시공사(iH)는 개항장 일대 활성화와 근대건축문화자산의 공공적 활용을 위해 7일인천 개항장 근대건축자산 활용 업무협약을 체결했다.

이에 따라 iH가 문화재생사업으로 조성한 근대건축문화자산 1호 ‘이음 1977’과 3호‘이음 1978’은 개항장 일원의 핵심 지역문화 콘텐츠 거점으로 활용된다.

‘이음 1977’은 8일부터 김수근 건축가와 이음 1977 관련 아카이브 전시를 시민에게 개방해 다양한 문화 콘텐츠를 향유할 수 있는 공간으로 운영된다. ‘이음 1978’은 시민 체험 공간으로 채워질 예정이다.

특히 ‘이음 1978’에는 기존 ‘1883개항살롱*’이 이전해 개항장 체험의 날, 필름카메라 체험, 공방 프로그램 등 주민과 관광객이 함께 참여할 수 있는 이색 문화 공간으로 운영된다.

평상시에는 책을 보며 쉼을 즐길 수 있는 휴식 공간이자, 개항장 홍보 거점으로 활용하고 시기와 목적에 따라 시민참여 프로그램과 팝업 콘텐츠를 유연하게 구성해 재방문을 유도할 계획이다.

근대건축문화자산 재생사업은 인천의 역사적, 건축적, 문화적 가치를 재조명하기 위해 iH가 근대건축자산을 매입 후 리모델링해 시민에게 지역문화공간으로 제공하는 문화재생사업이다.

인천시는 이번 협약을 계기로 개항장 일대에 분산된 근대건축자산을 문화 콘텐츠로 유기적으로 연결하고 시민과 관광객이 머무르고 다시 찾는 역사문화 지역으로 조성하기 위해 개항장 브랜드를 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.