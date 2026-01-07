아틀라스, 연구형·개발형 모델 동시 전시 일상 속 로봇 활용범위 넓힌 모베드 공개 아이오닉 5 로보택시·자동충전 로봇까지

현대자동차그룹이 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회 CES 2026에서 인공지능(AI) 로보틱스 생태계를 선도할 핵심 제품과 기술을 대거 공개했다. 단순한 전시를 넘어 관람객이 직접 체험하고 시연을 확인하는 방식으로 ‘피지컬 AI’가 일상과 산업 현장에 가져올 변화를 구체적인 활용 시나리오로 생생하게 제시했다.

현대차그룹은 6일부터 9일(현지시간)까지 미국 라스베이거스 컨벤션 센터 웨스트 홀에 1836㎡(약 557평) 규모의 CES 전시 부스를 마련하고, AI 로보틱스의 적용 사례를 선보였다.

전시 부스를 방문하면 가장 먼저 AI 로보틱스 연구 환경을 재현한 ‘테크랩’이 보인다. 이곳에서는 향후 생태계의 핵심으로 꼽히는 아틀라스 ‘연구형 모델’과 실제 현장 투입을 목표로 한 ‘개발형 모델’이 함께 전시됐다.

이번 CES에서 처음 공개된 아틀라스 개발형 모델은 자율 학습 능력과 작업 환경 적응성을 강화해 효율을 극대화한 것이 특징이다. 관절을 완전히 회전할 수 있고, 촉각 센서를 탑재한 손과 360도 카메라 기반 인식 기능을 적용했다. 최대 50㎏의 중량을 들어 올릴 수 있으며 2.3m 높이까지 작업 범위를 확보했다. 영하 20도에서 40도의 환경에서 성능을 발휘하고 방수 기능을 갖춰 세척이 가능하도록 설계된 점도 눈에 띈다.

테크랩에서는 현대차그룹의 로봇 전문 계열사 보스턴다이나믹스의 4족 보행 로봇 ‘스팟’이 로봇 전용 소프트웨어 플랫폼 ‘오르빗 AI’를 활용해 설비 점검 업무를 하는 모습을 볼 수 있다. 오르빗 AI는 원격 제어 및 실시간 모니터링, AI 기반 이상 징후 감지, 데이터 분석 및 인사이트 제공 기능을 통해 로봇을 운영 관리하는 플랫폼이다.

일상 시나리오 존에서는 차세대 모빌리티 로봇 플랫폼 ‘모베드’가 전면에 배치됐다. 모베드를 활용한 시연을 통해 로봇이 일상에서 어떻게 활용될 수 있는지를 제시했다. 배송, 물류, 골프, 스쿠터 등 사용 목적에 따라 다양한 환경에 적용할 수 있도록 설계된 ‘탑 모듈 결합 콘셉트’가 더해졌다. 동일한 플랫폼 위에 모듈을 바꿔 장착하는 방식은 로봇 활용 범위를 유연하게 확장할 수 있는 구조로, 향후 서비스 다변화 가능성을 보여준다.

또한 모베드는 독립 구동 휠과 자세 제어 메커니즘을 통해 경사·요철에서도 균형을 유지하고, 최대 20㎝ 높이의 연석 구간을 극복할 수 있도록 설계됐다. 베이직과 프로 라인업으로 구분되며, 프로 모델은 라이다·카메라 융합 센서와 AI 기반 알고리즘을 적용해 사람과 장애물을 인식하고 실내외 환경에서 자율주행을 구현한다.

현대차그룹은 모셔널과 함께 개발한 아이오닉 5 기반 로보택시도 선보였다. 모셔널의 첫 상업용 완전 무인 자율주행 차량으로서 레벨 4 수준 기술력을 갖추고 있다. 올해부터 미국 라스베이거스에서 일반 승객을 대상으로 라이드 헤일링 서비스에 투입될 예정이다.

로보택시 충전 과정은 ‘전기차 자동 충전 로봇(ACR)’ 시연으로 연결된다. ACR은 방수·방진 설계로 악천후 환경과 영하 20도에서 50도까지의 기온 조건에서도 작동할 수 있게 했다.

라스베이거스=정경수 기자