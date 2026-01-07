표준연, 대면적 고체전해질막 구현

국내 연구진이 화재와 폭발 위험을 원천 차단한 차세대 ‘전고체전지’ 상용화를 앞당길 핵심기술 확보에 성공했다.

한국표준과학연구원(KRSS) 첨단소재측정그룹 연구진은 고체전해질 분말에 다기능성 화합물을 코팅하는 방식을 적용해 기존 생산 비용의 10분의 1 수준으로 초고밀도의 대면적 고체전해질막을 구현했다고 7일 밝혔다.

전고체전지는 액체 전해질 대신 불이 붙지 않는 고체전해질을 적용한 배터리다. 그중 산화물계 전고체전지는 에너지 밀도가 높고, 안전한 궁극의 차세대 배터리로 주목받고 있다.

산화물계 전고체전지는 주로 가넷계 고체전해질을 소재로 활용하는데 1000도 이상의 초고온에서 분말을 압착하는 소결(Sintering) 과정을 거쳐야 한다. 문제는 소결 과정에서 고체전해질막의 핵심 성분인 리튬 원소가 휘발된다는 점이다. 이를 막기 위해 기존에는 모분말(Mother-Powder)이라는 대량의 리튬전해질 소재로 전해질막을 두껍게 덮어 보호하는 방식을 사용했다. 이 방식은 소결 후 일회성으로 버려지는 모분말의 양이 제조하는 전해질막보다 10배 이상 많아 생산 단가가 높다.

연구진은 기능성 리튬계 화합물을 고체전해질 분말 표면에 얇게 입히는 제조 기술을 개발해 이 문제를 완전히 해결했다. 표면에 형성된 코팅층은 소결 과정에서 리튬 원소를 공급하는 동시에 리튬이 휘발하지 않도록 보호하고, 입자 간 결합력을 높여주는 납땜(Soldering) 효과를 내어 전해질막의 밀도를 극대화한다.

연구진은 실제 이번 기술을 적용해 고가의 모분말을 전혀 사용하지 않고도 세계 최고 수준인 98.2% 이상의 밀도를 달성했으며, 이온전도도는 기존 대비 2배 이상 향상된 화학적·기계적 결함이 없는 고강도의 고체전해질 막을 제조했다. 구본혁 기자