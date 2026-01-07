네트워크 통합·정보체계 구축 수주 ‘한국형 지휘통제체계’ 구축 첫 단추 “국방IT 역량결집 성공적 완수할 것”

LG CNS가 국방 IT 사업을 연달아 수주하며 군 디지털 혁신 본격화에 나섰다.

LG CNS는 최근 국군지휘통신사령부 ‘유사통신망 네트워크 통합사업’과 국방전산정보원 ‘차세대 국방시설통합정보체계 구축사업’ 등 계약을 체결했다고 7일 밝혔다.

유사통신망 네트워크 통합사업은 육·해·공군 및 합동참모본부 등에서 개별 운용 중인 네트워크망을 하나로 통합하는 것이 목표다. LG CNS는 향후 15개월 동안 프로젝트를 수행한다.

현재 한국군은 우주, 해상, 지상, 사이버 등 영역을 아우르는 통합작전 역량 확보를 위해 ‘한국형 지휘통제체계’ 구축을 추진 중이다. 첫 단추인 네트워크 통합은 차세대 지휘통제 체계의 기반을 마련하는 핵심 사업이다.

LG CNS는 각 부대의 네트워크 환경을 표준화하고, 중복 설치·운용 중인 네트워크 장비를 통합 구축한다. 네트워크 통합을 통해 정보 흐름을 일원화해 운영 효율을 크게 높인다는 복안이다. 또한 전국에 산재한 라우터를 중앙에서 일괄 제어·관리할 수 있는 소프트웨어정의네트워크(SDN) 기술을 적용할 계획이다. 기존에는 각 군의 정보 공유 체계가 1대1 방식으로 개별 연동돼 정보 교환 구조가 복잡했다.

안전한 네트워크 운영을 위한 보안도 강화된다. 디도스 대응 및 침입방지시스템, 방화벽 등 정보보호 체계가 고성능 장비로 전환된다. 인공지능(AI) 기반의 통합보안관제 설루션은 비정상 행위를 실시간으로 탐지·대응한다. 이에 따라 비정상 행위 탐지 시, 10분 넘게 소요되던 수동 위협 분석이 10초 내로 자동 처리된다. 이를 통해 보안 대응 속도, 정확도 등이 향상되고, 관제 인력은 고도화된 보안 전략 수립과 위협 대응에 집중할 수 있다.

국방전산정보원 차세대 국방시설통합정보체계 구축 사업은 현재 운용 중인 시스템을 새로운 시스템과 인프라로 개편하는 것이다. 사용자 편의를 높여 업무 효율을 극대화하고, 데이터 표준화를 통해 국방시설의 기획·설계·공사·운영·유지 보수 등 전 과정 업무를 통합한다.

세부적으로 국방시설통합정보체계의 각 업무 기능을 위한 온나라2.0, 국방재정정보체계 등 12개 개별 업무시스템과 행정안전부 공공마이데이터, 환경부 올바로시스템 등 8개 외부 시스템이 연동된다.

아울러 LG CNS는 지형·지적 등 공간 데이터를 원활하게 활용할 수 있는 공간정보 기반 국방시설통합정보체계 구축에도 나선다. 국토교통부 플랫폼과 연계해 최신 공간정보를 반영함으로써 업무 활용도도 높일 계획이다.

이를 통해 국방전산정보원은 시설계획, 예산편성, 공사관리, 국유재산관리 등 업무 전반에서 필요한 정보를 한 화면에서 확인하고, 관련 업무를 빠르게 수행할 수 있게 된다.

배민 LG CNS 금융·공공사업부장은 “LG CNS가 보유한 국방 IT 사업 역량을 결집해 두 사업을 성공적으로 완수하고, 국방 분야의 디지털 혁신을 끌어나가겠다”고 말했다.

고재우 기자