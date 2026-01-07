박스권 지지율 속 전격 기자회견 범야권 규합 본격화, 당내 갈등 해결은 숙제

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표의 12·3 비상계엄에 대한 사과와 당 쇄신안 발표의 배경에는 불과 5개월도 남지 않은 6·3 지방선거를 앞두고 좀처럼 지지율 반등을 이루지 못하고 있는 당세를 강화하려는 의도가 있는 것으로 풀이된다.

7일 정치권에 따르면 현재 당원게시판 사건 등을 두고 극심한 당내 계파 갈등이 해소될 기미가 보이지 않으면서 국민의힘이 상승 기류를 탈 가능성도 여전히 안갯속인 상황으로 분석된다. 다만 장 대표가 직접 범야권 규합 등을 언급하면서 6·3 지방선거를 앞두고 정치권의 변화가 주목되는 지점이다.

장 대표는 이날 오전 서울 여의도 중앙당사에서 “12·3 비상계엄은 상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다. 우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸고 당원들께도 큰 상처가 됐다”며 “국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다”고 공식 사과했다.

그는 “그 책임을 무겁게 통감하고 이 점 국민께 깊이 사과드린다”며 “국민의힘이 부족했다. 잘못과 책임을 국민의힘 안에서 찾겠다. 오직 국민 눈높이에서 새롭게 시작하겠다”고 강조했다.

장 대표는 6·3 지방선거 전 야권 연대 가능성과 관련해서는 “자유민주주의 가치에 동의하고 이재명 정권의 독재를 막아 내는 데 뜻을 같이한다면 마음을 열고 누구와도 힘을 모으겠다”고 말했다.

다만 한동훈 전 대표가 연루된 당원게시판 사건을 두고 계파 간 감정의 골이 갈수록 깊어지며, 당장 국민의힘 내부 갈등부터 해결이 요원한 상황이다.

친한계 김종혁 전 최고위원은 이날 장 대표 기자회견 직후 페이스북을 통해 “고성국에 이어 자유대학 불러다 ‘윤거니 어게인’ 하겠다는 것”이라고 지적했다.

앞서 당원게시판 사건 징계 문제를 논의할 당 중앙윤리위원회가 구성되자마자 당내 갈등이 불붙고 있던 터다. 윤리위원 명단 유출, 적격성 논란에 일부 위원이 사퇴하는 등 잡음에도 윤리위는 전날 첫 회의를 열어 호선을 통해 윤민우 가천대 교수를 신임 윤리위원장으로 선출했다. 장 대표는 오는 8일 최고위원회 의결을 거쳐 윤 위원장을 정식 임명할 계획이다.

현재 가천대 경찰행정학과 교수로 재직 중인 윤 위원장은 국가정보원 특별보좌관·정책자문위원, 국군 방첩사령부 자문위원, 여성가족부 정책자문위원 등을 지낸 바 있다. 그는 2023년 언론 기고에서 “개딸의 ‘이재명 사랑’은 김건희 여사에 대한 질투와 연동되어 있다”고 주장했다. 아울러 “내년 한국 총선에 중국이 개입할 동기와 역량은 충분하다”는 내용의 기고도 작성한 바 있다.

윤리위는 오는 9일 회의에서 한 전 대표와 김 전 최고위원에 대한 징계 여부를 논의할 예정으로 알려졌다. 앞서 당무감사위원회는 김 전 최고위원에 대해서는 ‘당원권 정지 2년’ 중징계를 윤리위에 권고했다. 한 전 대표의 경우에는 그의 가족이 윤 전 대통령 부부 등을 비방하는 게시물을 작성한 데 대한 ‘관리 책임’이 있다면서도 징계 권고는 하지 않았다.

한편 장 대표는 이날 기자회견에서 “당의 가치와 방향을 재정립하고 전 당원의 뜻을 물어 당명 개정을 추진하겠다”고도 밝혔다.

지방선거 경선 시 당심 반영 비율을 현행 50%에서 70%로 상향하는 방안이 추진돼 논란이 된 것과 관련해서는 “공천은 경선을 원칙으로 하되 이기는 선거가 되도록 지역과 대상에 따라 당심 반영 비율을 조정하겠다”고 말했다.