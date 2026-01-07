해남 솔라시도, 삼성SDS·네이버클라우드·지자체 등 부지 현장, 지반조사 진행 결과 확인 등 인프라 점검

[헤럴드경제=고재우 기자] 삼성SDS 컨소시엄이 국가 AI 컴퓨팅센터 공모에 참여한 이후, 처음으로 전남 해남에 있는 국가 AI 컴퓨팅센터 부지를 방문했다.

7일 업계에 따르면 삼성SDS, 네이버클라우드, 전라남도 등 컨소시엄 참여사 및 관계자 30명이 국가 AI 컴퓨팅센터 부지로 선정된 솔라시도를 직접 찾았다. 삼성SDS 컨소시엄은 데이터센터 건립 예정지를 시찰하고, 지반조사 진행 결과 확인 및 전력·통신 등 주변 인프라 여건을 종합적으로 점검했다.

국가 AI 컴퓨팅센터는 민·관 출자 및 정책금융 대출 등 총 2조원 이상이 들어가는 사업이다. 초거대 AI 모델 개발과 대규모 데이터 처리를 위한 고성능 연산 자원(GPU 등)을 기업·대학·연구기관에 제공하는 시설이다. 정부가 추진하는 ‘AI 3대 강국 도약’을 뒷받침할 핵심 인프라다.

이를 통해 삼성SDS 컨소시엄은 오는 2028년까지 첨단 GPU 1만5000장 이상을 확보하는 등 2030년까지 사업을 지속 확충할 계획이다.

지난해 10월 국가 AI 컴퓨팅센터 구축 사업에 단독으로 참여한 이후, 삼성SDS 컨소시엄은 특수목적법인(SPC) 설립 TF를 구성해 ▷특수목적법인 설립 ▷데이터센터 설계(인허가 등) ▷사업 기획(사업모델 수립 등)을 준비해 왔다.

지난해 11월 기술·정책평가를 통과한 국가 AI 컴퓨팅센터 사업은 금융심사를 진행 중이다. 향후 일정은 금융심사→ 우선협상자 선정→ 실시협약→ 특수목적법인설립 등으로 추진된다.

삼성SDS 컨소시엄은 금융심사와 우선협상자 선정이 마무리되는 즉시, 실시협약을 거쳐 특수목적법인 설립 절차에 착수할 계획이다.

삼성SDS 컨소시엄 관계자는 “국가 AI 컴퓨팅센터를 신속하고 차질 없이 구축하겠다는 컨소시엄의 의지를 재확인하고, 사업 추진에 앞서 현장 여건을 선제적으로 점검하기 위한 방문”이라며 “우리나라 인공지능(AI) 연구·산업 생태계의 글로벌 도약을 이끄는 토대가 될 수 있도록 사업을 성공적으로 추진하겠다”고 말했다.