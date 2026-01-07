‘꾸미’ 운동화 포함된 패키지 혜택

[헤럴드경제=김진 기자] 미스토코리아가 전개하는 휠라 키즈(FILA KIDS)는 러닝 페스티벌 ‘휠라 키즈 티니핑런’의 참가 신청을 받는다고 7일 밝혔다.

행사는 오는 4월 25일 서울 여의도 물빛광장에서 펼쳐진다. 2019년생부터 2022년생 아동이면 누구나 참여할 수 있다. 참가 신청은 이날 오전 11시부터 자정까지다. 래플(추첨) 당첨자 발표는 내달이다.

총 3000명 규모로 진행되는 행사는 ‘캐치! 티니핑’의 세계관을 러닝 콘텐츠에 적용했다. 가족이 함께 걷고 뛰는 ‘플립 잇 런(FLIP IT RUN)’ 프로그램부터 티니핑 캐릭터를 직접 만날 수 있는 판타지 존, 협력사들의 브랜드 부스 등이 열린다.

참가 패키지는 아동 대상 ‘꾸미 패키지’와 아동·성인 대상 ‘베이직 패키지’ 두 가지다. ‘꾸미 패키지’는 휠라 키즈의 ‘꾸미’에 프린세스 하츄핑과 레전드 티니핑을 담은 세트다. 티셔츠, 넥쿨러, 양말, 배번호표 등이 포함된다. ‘베이직 패키지’는 티니핑 휠라 꾸미 라이트를 제외하고 티셔츠, 넥쿨러, 양말, 배번호표 등 기본 아이템 위주로 구성했다.

미스토코리아 관계자는 “아이들이 가족과 함께 뛰는 건강한 경험을 통해 긍정적인 에너지를 발산하고, 건강한 일상의 리듬을 선물하고자 행사를 기획하게 됐다”고 말했다.