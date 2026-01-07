성장률 300% 넘기며 액티브 ETF 시장 1위 입지 강화 “수익률로 증명”… 연금·중장기 투자 수요 흡수

[헤럴드경제=김유진 기자] 타임폴리오자산운용이 국내 액티브 상장지수펀드(ETF) 운용사 가운데 처음으로 순자산총액(AUM) 4조원을 돌파했다. ETF 시장이 빠르게 성장하는 가운데, 초과성과를 앞세운 액티브 ETF에 대한 투자자 선호가 수치로 확인됐다는 평가다.

7일 한국거래소에 따르면 타임폴리오자산운용의 ETF 총 순자산은 4조361억원으로 집계됐다. 지난해 10월 23일 순자산 3조원을 넘어선 이후 약 두 달 만에 1조원 이상이 늘었다. 액티브 ETF 운용사로는 최초의 4조원 돌파 기록이다.

최근 국내 ETF 시장 규모가 300조원을 넘어서는 등 투자자 저변이 확대되는 가운데, 타임폴리오의 성장세는 특히 두드러진다. 지난해 말 기준 타임폴리오의 ETF 순자산은 3조9000억원으로, 연간 성장률은 307%에 달했다. 이는 국내 상위 10대 ETF 운용사 가운데 가장 높은 수준으로, 같은 기간 유일하게 300% 이상의 성장률을 기록했다.

시장에서는 타임폴리오의 급성장 배경으로 ‘운용 성과’를 꼽는다. 국내 주식형 액티브 ETF 시장 규모는 15조1000억원 수준으로, 타임폴리오는 이 가운데 약 26%의 점유율을 차지하며 1위를 유지하고 있다. 대표 상품인 ‘TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브’와 ‘TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브’는 장기적으로 벤치마크 지수를 상회하는 성과를 기록하며 연금 계좌를 통한 중장기 투자 수요를 흡수해 왔다.

국내 주식형 액티브 ETF인 ‘TIMEFOLIO K바이오액티브’ 등도 기민한 종목 선별과 포트폴리오 조정을 통해 차별화된 성과를 추구하는 투자자들의 자금을 끌어모았다. 시장 주도주를 선별하는 운용 전략이 변동성 국면에서도 경쟁력을 보였다는 평가다.

타임폴리오자산운용은 이번 4조원 돌파를 계기로 2026년을 ‘액티브 ETF 대중화의 원년’으로 삼겠다는 계획이다. 금리 인하 기대와 경기 둔화 우려가 맞물린 가운데, 실적이 뒷받침되는 소수 종목 중심의 장세가 이어질 가능성이 커지면서 액티브 ETF의 역할이 더욱 부각될 수 있다는 판단이다.

이를 위해 타임폴리오는 올해 리브랜딩과 마케팅 조직 강화를 본격화한다. 투자자 친화적 브랜드 개편과 함께 홍보 조직을 신설하고, 전문 마케터를 신규 채용하는 등 투자자 접점 확대에 나선다는 방침이다. 단순한 상품 공급을 넘어 ‘소통하는 액티브 ETF 운용사’로의 전환을 꾀하겠다는 전략이다.

타임폴리오자산운용 관계자는 “순자산 4조원 돌파는 액티브 운용 철학을 믿고 투자해 준 투자자들의 신뢰 덕분”이라며 “올해는 강화된 마케팅 역량과 정교한 운용 전략을 바탕으로 변동성 높은 시장에서도 투자자들에게 실질적인 수익 해법을 제시하는 운용사로 자리매김하겠다”고 말했다.