[헤럴드경제=최원혁 기자] 할머니에게 버스 자리를 양보했다가 다른 승객과 다툼이 벌어졌다는 사연이 전해졌다.

5일 한 온라인 커뮤니티에는 버스에서 자리 양보했다가 멱살 잡히고 경찰까지 출동했다는 내용의 글이 올라왔다.

글에 따르면 A씨는 퇴근길 버스 일반석에 앉아 가고 있던 중 한 할머니에게 자리를 양보하려고 일어났다. 그러자 할머니는 “미안하다. 두 정거장 뒤에 내리니 그냥 앉아서 가라”고 말했다.

하지만 A씨가 다시 자리에 앉으려는 순간 옆에 있던 한 아주머니 승객이 자리를 차지했다.

A씨는 남자친구와 통화하며 당시 상황을 전했고 통화 내용을 들은 듯한 승객은 “자리 양보한 순간 그 자리는 네 자리가 아니다”고 말했다.

주변에 민폐를 끼치기 싫었던 A씨는 그에게 “의자 밑에 제 물건이 있으니 그것만 주세요”라고 말하자자 아주머니 승객은 발로 밀듯 짐을 넘겼다.

기분이 상한 A씨는 “제가 양보한 대상은 할머니였고 제 물건을 아직 치우지 않은 상태인데 왜 제 자리가 아니냐”고 물었다.

그러자 승객은 짜증이 섞인 말투로 불만을 표했다. 이후 “고소하겠다”며 다짜고짜 멱살을 잡고 정류장에서 내리게 했다.

A씨는 놓으라고 손을 뿌리치며 자신을 때리려는 승객을 막았다. 이 과정에서 승객의 안경이 떨어져 파손됐다.

결국 경찰까지 출동했다. 경찰은 A씨에게 잘못이 없다고 판단하고 귀가 조처했다.

그러자 승객은 “임신 중인데 놀라서 배가 아프다. 잘못되면 책임져라. 임신 중인데 서럽다”고 말했다.

A씨는 “패딩을 벗으니 배가 볼록하더라. 솔직히 처음부터 임신했다고 말하며 자리 양보를 요청했으면 기분 좋게 양보했을 거다. 경찰은 아주머니에게 뭐라고 하시며 저보고는 가라고 하셔서 집에 온 상태다”고 말했다.

그러면서 “상대가 먼저 시비를 걸고 먼저 멱살을 잡으며 신체 폭력을 가했는데도 문제가 될지 걱정되고 스트레스로 혹시라도 아기에게 문제가 생길까 마음이 복잡하다”고 토로했다.

사연을 접한 누리꾼들은 “임신하고도 행동거지 똑바로 못한 임신부가 문제인 거다”, “고의가 아니고 모르고 한 행동에는 책임 없다”, “처음부터 임신부라 밝히지”, “임신한 게 맞을까” 등 다양한 반응을 보였다.