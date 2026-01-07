“경제 대도약 출발은 민생” 체감형 정책성과 방점 신선란 224만개 수입·공급 및 납품단가 인하 추진

[헤럴드경제=양영경 기자] 정부가 민생 현안을 전담하는 ‘민생경제관계장관회의’를 새로 만들고, 물가·일자리·복지 전반에 대한 범정부 대응 체계를 가동한다. 기존 경제장관회의와 별도로 민생을 중심에 둔 정례 협의체를 운영해 정책 속도와 실행력을 높이겠다는 구상이다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 7일 정부서울청사에서 첫 민생경제관계장관회의를 주재하고 “2026년을 잠재성장률 반등과 양극화 개선의 전기를 마련하는 경제 대도약의 원년으로 만들기 위해 혼신의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.

구 부총리는 “경제 대도약의 출발점은 탄탄한 민생”이라며 “민생 안정은 내수 활력으로 이어져 경제에 온기를 불어넣고 소득과 자산 격차를 해소하는 밑거름이 된다”고 강조했다.

정부는 이를 뒷받침하기 위해 올해부터 민생경제관계장관회의를 정례 운영한다. 구 부총리는 “국민 삶과 직결된 ‘물가’, 소득의 출발점인 ‘일자리’, 삶의 안전망인 ‘복지’를 중심으로 범정부 역량을 결집해 분야별 대응 방안을 마련하겠다”고 말했다.

이날 첫 회의에서는 먹거리 물가 안정 대책이 집중적으로 논의됐다.

우선 유통 효율화와 경쟁 촉진을 골자로 한 축산물 유통구조 개선방안을 다음 주 중 발표할 예정이다. 이는 농·수산물에 이어 축산물까지 물가 관리 대책을 확대해 국민 먹거리 가격을 구조적으로 안정시키기 위한 조치다.

조류인플루엔자(AI) 확산으로 산란계 살처분이 늘어난 데 따른 수급 불안에도 대응한다. 신선란 224만개를 이달 중 수입·공급하고, 수급 상황에 따라 계란 납품단가 인하를 추진한다. 닭고기 공급 확대를 위해 육계 부화용 유정란도 700만개 이상 수입할 계획이다.

수산물 가격 안정 대책도 병행한다. 가격이 높은 고등어는 이달 8일부터 최대 60% 할인 지원을 실시한다. 현재 노르웨이(77.0%)에 집중된 수입 구조를 중국(12.9%), 영국(3.9%), 네덜란드(2.6%), 칠레(0.3%) 등으로 다변화해 공급 불안을 완화할 방침이다.

아울러 수산물 비축 물량 방출 시에는 가공품 형태의 방출을 확대해 즉시 판매가 가능하도록 할 계획이다.

구 부총리는 “앞으로 민생경제관계장관회의를 중심으로 청년 일자리 등 고용여건 개선과 취약계층 맞춤형 지원 확대, 복지 사각지대 해소 등 국민이 체감하는 정책성과를 창출하겠다”고 밝혔다.