[헤럴드경제=채상우 기자] 인천의 한 오피스텔에서 입주민에게 고양이를 키우지 못하도록 요구해 논란이다.

6일 소셜미디어(SNS)에 따르면 인천시 서구 청라국제도시 한 오피스텔 관리실은 지난달 열린 입주민 총회에서 고양이, 페럿, 토끼, 너구리 등을 사육 금지한다고 공지했다.

관리실은 “고양이류를 키우는 세대는 인덕션 안전 커버를 씌워야 한다”면서도 “꼭 고양이를 키워야 하는 세대는 다른 곳으로 이사할 것을 정중히 요청한다”고 알렸다.

앞서 관리실 측은 지난해 9월 고양이로 인한 오피스텔 화재가 발생했다며 입주민의 협조를 요청하는 차원에서 이같이 공지한 것으로 파악됐다.

해당 공지문을 SNS에 게시한 한 입주자는 “화재의 원인과 해결을 ‘고양이를 키우는 세대는 이사하라’는 식으로 연결한 공지에 문제의식을 느꼈다”며 “오피스텔 운영 방식이 이전부터 비상식적으로 이뤄지고 있다”고 지적했다.

이에 오피스텔 관계자는 “입주자 총회에서 결정된 사안이고 공지만 한 것”이라며 “강제라기보다는 협조를 구하는 차원”이라고 해명했다.