[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 창업진흥원은 예비창업자와 초기 창업자를 대상으로 1월 한 달간 전국 5개 권역에서 ‘2026년도 창업지원사업 순회설명회’를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 순회설명회는 창업을 준비 중인 예비창업자와 도약 단계의 창업자를 대상으로, 2026년도 정부 창업지원사업 전반에 대한 정보를 제공하기 위해 마련됐다. 설명회에서는 창업 단계와 유형별로 주요 지원사업을 소개하고, 사업 담당자와의 1대1 상담 창구도 함께 운영된다.

설명회에서는 ▲예비·초기부터 도약 단계까지를 아우르는 창업 촉진 사업 ▲창업중심대학, 창조경제혁신센터 등을 통한 지역 창업 지원 ▲초격차·팁스(TIPS) 등 스케일업 지원 ▲글로벌 기업 협업 및 해외 전시회 참가 등 글로벌 진출 지원 사업이 유형별로 안내될 예정이다.

이번 순회설명회는 1월 9일 충청권을 시작으로 전국 5개 권역에서 총 9회 개최된다. 창업에 관심 있는 예비창업자라면 누구나 자유롭게 참석할 수 있다.

설명회 일정과 세부 내용은 창업진흥원 누리집과 K-스타트업 누리집 공지사항을 통해 확인할 수 있다.

