‘AI 기반 혁신 선도’ 주제로 전시관 조성 헬스테크∙에너지∙클린테크 등 스타트업 11곳 출전 고객의 삶 변화시킬 AI 혁신 선봬

[헤럴드경제(라스베이거스)=박지영 기자] LG전자 북미이노베이션센터(North America Innovation Center, 이하 LG NOVA)가 CES 2026에서 글로벌 스타트업과 함께 AI(인공지능) 혁신 기술을 선보였다. LG NOVA는 2022년부터 매년 CES 전시에 참가하고 있다.

LG NOVA는 6일(현지시간)부터 9일까지 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 ‘AI 기반 혁신 선도’를 주제로 유레카 파크에 전시관을 꾸렸다.

LG NOVA는 ▷AI ▷헬스테크 ▷클린테크 등 미래 산업 영역에서 경쟁력을 갖춘 스타트업 11곳과 함께 전시관을 꾸몄다. LG NOVA가 인큐베이팅해 독립법인으로 배출한 회사들도 함께했다. 이들 스타트업에게 LG NOVA와 CES에 참가하는 것은 미래 고객과 투자자들의 냉정한 평가를 받아볼 수 있는 좋은 기회라는 점에서 의미가 크다. 실제 LG NOVA는 CES 전시에서 단순한 기술 시연을 넘어 시장의 문제를 해결하고 독립 사업으로 확장이 가능한 ‘AI 퍼스트 비즈니스’ 창출에 집중하고 있다.

올해 첫 공개한 ‘온바이브(OnVibe)’는 LG NOVA가 발굴한 AI 퍼스트 사업 후보로, LG NOVA의 인큐베이팅을 거쳐 독립법인으로 출격을 앞두고 있다. 온바이브는 콘텐츠 크리에이터와 중소∙중견기업을 위한 지능형 SNS 마케팅 플랫폼으로, AI 기반 데이터 분석과 인사이트를 활용해 콘텐츠 기획부터 제작, 리뷰, 게시, 성과 측정까지 전 과정의 통합 솔루션을 제공한다. 고객은 제한된 자원으로 디지털 마케팅 효율을 높일 수 있다.

LG NOVA는 2024년 첫 스핀아웃(독립사업화) 성과로 헬스케어 독립법인 ‘프라임포커스 헬스’를 배출했다. 지난해는 AI 기반 에너지 관리 솔루션을 개발하는 ‘파도 AI 오케스트레이션’과 AI 기반 진단 기술로 사용자의 정신 건강을 모니터링하고 추적하는 플랫폼 ‘릴리프 AI’를 독립법인으로 배출했다.

LG NOVA는 헬스테크, 클린테크, AI 등 미래 산업 영역에서 글로벌 스타트업과 협력한다. 이들 분야에서 혁신 기술을 보유한 경쟁력 있는 스타트업을 발굴하고, 스핀아웃을 통해 신규 사업모델로 만들어 궁극적으로는 ‘노바콘(NOVA 출신 유니콘기업)’으로 성장시키는 것이 목표다.

이석우 북미이노베이션센터장 부사장은 “이번 전시에서 글로벌 스타트업과 함께 헬스케어, 에너지 등 다양한 영역에서 AI로 고객의 삶을 변화시킬 새로운 기회를 창출하고 있는 LG NOVA의 비전을 선보일 것”이라고 밝혔다.