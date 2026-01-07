침대·가전 대세 브랜드 만남으로 연초 소비심리 공략 삼성 구매 고객 대상 사은품·무이자 혜택 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스가 삼성전자의 연중 최대 할인 행사인 ‘2026 삼성전자 세일 페스타’에 제휴 브랜드로 참여한다.

시몬스는 이번 행사를 통해 이사 및 혼수 시즌을 맞은 소비자들에게 침대와 가전을 함께 합리적인 조건으로 구매할 수 있는 기회를 제공한다고 7일 밝혔다. 연초부터 침대와 가전을 대표하는 두 브랜드가 손잡으며 소비자들의 관심이 집중되고 있다.

행사 기간 삼성전자 제품을 구매한 고객이 전국 시몬스 오프라인 매장에서 500만원 이상 매트리스를 구매할 경우 몽클로스 룸스프레이와 디퓨저를 사은품으로 증정한다. 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공된다.

이와 함께 시몬스는 공식 온라인몰에서 삼성카드로 100만원 이상 결제하는 고객을 대상으로 36개월 무이자 할부 혜택도 마련했다.

시몬스는 포스코산 경강선에 바나듐 소재를 적용해 매트리스 내구성을 강화했으며, 라돈·토론 안전 인증과 난연 매트리스 생산, 국가 공인 친환경 인증, UL 그린가드 골드 인증 등 ‘국민 매트리스 4대 안전 키워드’를 충족한 제품을 선보이고 있다.

최근에는 프레임 신제품 6종을 출시하며 2026년 침실 라이프스타일 트렌드 공략에도 나섰다. 이 가운데 트윈슈퍼싱글(TSS) 사이즈 전용 프레임 ‘하우티’는 각자의 수면 취향을 중시하는 부부 수요를 겨냥한 제품으로 주목받고 있다.

2026 삼성전자 세일 페스타 기간 동안 시몬스의 혜택과 매장 정보, 제품 관련 자세한 내용은 시몬스 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.