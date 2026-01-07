징수교부금 37억 8000만원 확보

[헤럴드경제=박병국 기자]서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 ‘2025년 서울시 교통수요관리 평가’에서 2년 연속 자치구 1위인 ‘대상’을 수상하고, 인센티브 3억원을 포함한 징수교부금 37억 8000만 원을 확보했다고 밝혔다.

‘교통수요관리 평가’는 서울시가 25개 자치구를 대상으로 교통혼잡 완화와 저탄소 녹색교통 실현을 위해 실시하는 것이다. 평가 결과에 따라 자치구별 징수교부금의 규모가 결정된다.

‘2025년 서울시 교통수요관리 평가’에서 영등포구는 ▷교통유발부담금 징수 ▷기업체 교통수요관리 ▷교통수요 중점 관리 ▷특수 시책 발굴 4개 분야 및 10개 세부 지표에서 높은 평가를 받아 2년 연속 대상을 수상했다.

구는 ▷자전거 보관대 560면 신규 설치 ▷교통안전체험장 환경 개선 ▷파손된 자전거 도로 아스콘 포장 정비 공사 ▷자전거 수리소 운영 ▷구민 자전거 보험 가입 등 구민 일상 속 이동과 안전을 고려한 사업을 추진해왔다. 그 결과 구민의 불편은 줄고 안전까지 확보했다는 평가를 받았다.

또한 구는 영등포경찰서, 지역 주민들과 함께 민·관 합동 교통수요관리 캠페인도 지속적으로 펼쳐왔다. 현장에서 직접 교통량 감축의 필요성을 알리고, 대중교통 이용 활성화를 적극적으로 홍보한 점도 높은 평가로 이어졌다.

그간 구는 교통유발부담금 징수 과정에서 전수조사와 현장 방문을 통해 누락 없이 부과하고, 적극적인 안내와 홍보를 통해 약 257억 원을 징수,징수율 93.5%라는 성과를 냈다.

구는 이번 평가로 확보한 징수교부금 37억 8천만 원을 대중교통 접근성 강화, 정류장 편의시설 개선, 공공시설 셔틀버스 운행 등 구민 교통편의 향상에 적극 투자할 계획이다.

최호권 영등포구청장은 “2년 연속 대상 수상은 자전거와 대중교통 이용을 위해 함께 실천해 주신 주민과 기업, 그리고 현장에서 묵묵히 일한 직원들의 노력 덕분”이라며 “앞으로도 안전하고 효율적인 교통 정책을 통해 주민 만족도를 높여 가겠다”라고 전했다.