[헤럴드경제=박병국 기자]정원오 성동구청장이 서울의 주택 공급 부족 현상을 오세훈 서울시장으로부터 비롯됐다고 하자 오 시장 측이 “적반하장”이라며 즉각 반박했다.

김병민 서울시 부시장은 자신의 페이스북에 “정원오 성동구청장이 서울시 주택공급 부족의 원인을 오세훈 시장 1기 당시 뉴타운 사업 일부 개선에서 찾았다”며 “그러면서 전임 시장의 정비사업 해제가 오 시장 정책의 연장선상이었다는 해괴한 논리를 펼쳤다”고 말했다. 이어 “정 구청장은 본질을 왜곡하지 말고 주택 공급의 씨를 말린 민주당 원죄에 대한 참회 먼저 하라”고 비판했다

김 부시장은 “ 오 시장은 신주거정비 5대 추진방향 (발표) 당시 정비 예정 구역 중 장기간 사업이 추진되지 않아 갈등이 지속되고, 재산권 침해가 발생하는 일부 지역만 중심으로 해법을 마련하고자 했던 것”이라며 “이는 31개소로 당시 전체 정비 예정 구역 315곳의 9.8%에 불과했다”고 설명했다.

그러면서 “분명한 것은 2011년 발표 당시에도 서울시는 뉴타운 추진에 대한 기본적인 정책 기조를 굳건히 유지하고 있었다는 것”이라며 정 구청장을 겨냥해 “아전인수식 해석이며 ‘적반하장식 사고’”라고 비판했다. 또 “서울의 주택 문제 해결은 남 탓이 아니라 과거의 잘못을 직시하는 데서부터 시작해야 한다”면서 “민주당 소속 정치인과 서울시장 출마 예정자들은 사실관계를 정확히 인지하고 과거의 잘못된 정책에 대해 반성부터 하길 바란다”고 덧붙였다.

앞서 정 구청장은 페이스북에 올린 글에서 “오세훈 시장은 2008년 초선 때부터 뉴타운이 문제가 돼 스스로 뉴타운 위원회를 구성했다”며 “조금씩 재개발, 재건축을 해제하던 오 시장은 2011년 4월 14일 ‘아파트 위주의 재개발·재건축을 지양하겠다’며 ‘신주거정비 5대 추진 방향’을 직접 발표했다”고 비판했다. 그는 “뉴타운을 가장 먼저 해제한 건 바로 오 시장”이라며 “그러고 불과 4개월 후 무상급식 주민투표로 인해 사퇴했는데 사퇴하지 않았으면 뉴타운 지정 구역을 더 해제했을지도 모른다”고 지적했다.

정 구청장은 “뉴타운 해제의 설계자이자 출구전략의 첫 실행자는 오 시장 본인”이라며 “이후 시정 운영을 맡은 박원순 시장 역시 앞서 설계된 출구전략을 이행했다는 책임에서 자유로울 수는 없다”고 말했다.