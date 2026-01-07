하나투어 MLS, NBA, MLB 직관여행

[헤럴드경제=함영훈 기자] 하나투어는 축구, 농구, 야구 등 스포츠 관광지로 주목받고 있는 로스앤젤레스(LA)를 중심으로 한 ‘미서부 MLS 직관 여행’ 상품을 대거 선보인다고 7일 밝혔다. LA는 오는 6월 열리는 북미 3국 FIFA월드컵 대회 미국 개막전이 열리는 도시이기도 하다.

지난해 미국 프로축구 팀 LAFC로 손흥민이 이적하고, 메시를 비롯한 글로벌 축구 스타들이 활약하면서 메이저리그사커(MLS)에 대한 국내 축구 팬들의 관심이 높아졌다.

하나투어가 선보이는 미서부 MLS 직관 여행은 MLS LAFC 주요 경기를 1회~2회 연속 관람하거나 NBA, MLB 경기 관람까지 연계한 것이 특징이다. 축구뿐 아니라 농구와 야구까지 한 번에 경험할 수 있는 최적화된 일정과 동선을 설계했다고 여행사측은 소개했다.

먼저 MLS 2026 시즌 개막일(2월 21일)에 로스앤젤레스 FC(LAFC)와 인터 마이애미 CF(Inter Miami CF)의 빅 매치를 직관할 수 있는 세 가지 상품을 준비했다.

일찌감치 조기 완판한 ‘미서부 NBA&MLS 직관 7일(2월 18일 출발)’은 MLS와 더불어 미국 프로농구(NBA)의 골든 스테이트 워리어스-보스턴 셀틱스, 로스앤젤레스 레이커스-로스앤젤레스 클리퍼스 경기 관람을 포함했다.

2월 20일 출발 예정인 ‘황덕연 해설위원과 함께하는 MLS 5일’과 ‘MLS 직관 LA 자유여행’ 등 MLS 개막전 경기에 집중할 수 있는 전문가 동반 및 직관텔(항공, 호텔, 입장권) 상품은 현재 모객 중이다.

올 3월 미국 프로야구(MLB) 시즌 개막 이후 MLB&MLS 직관텔 상품도 더욱 다양하게 선보일 계획이다. 유수의 한국인 선수들이 활약하고 있는 LA 다저스, 샌프란시스코 자이언츠 등의 인기가 뜨거운 점을 고려했다.

하나투어 관계자는 “일정, 항공, 호텔, 입장권 등 해외 스포츠 직관 여행 준비 과정의 번거로움은 줄이고, 경기에만 집중하는 직관텔 상품 라인업을 확대하고 있다”라며 “앞으로도 다양한 글로벌 스포츠와 연계한 테마 여행 상품을 출시해 스포츠 팬 맞춤형 여행을 선보일 것”이라고 말했다.