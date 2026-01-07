무한 요리 천국 무대에 특수 제작 팬트리 선봬 고도화된 수납 설계로 ‘키친은 실력’ 메시지 부각

[헤럴드경제=홍석희 기자] 한샘이 넷플릭스 요리 경연 프로그램 흑백요리사2 세미파이널 ‘무한 요리 천국’ 무대에서 특수 제작한 초대형 팬트리장을 공개하며 키친 설계 역량을 선보였다.

한샘은 ‘흑백요리사2’ 공식 스페셜 파트너로 참여해, 치열한 경연 환경 속에서도 셰프들이 요리에 집중할 수 있도록 공간 설계를 지원하고 있다. 세미파이널 무대에 설치된 초대형 팬트리장은 천장까지 이어지는 선반형 구조로 제작돼, 효율적인 수납과 넉넉한 동선을 동시에 구현했다.

특히 블랙&화이트 컬러를 적용해 프로그램 콘셉트와 조화를 이루는 한편, 무대 중심에서 공간 자체가 하나의 오브제로 작용하며 시청자들의 몰입도를 끌어올렸다는 평가다. 한샘은 이를 통해 ‘키친은 실력’이라는 브랜드 메시지를 직관적으로 전달했다.

한샘은 심사위원으로 출연 중인 안성재 셰프와 함께 ‘키친은 실력이다’ 캠페인도 전개하고 있다. 프리미엄 키친 브랜드 ‘키친바흐’를 앞세워 한샘 키친의 설계 철학과 품질 기준을 강조하고 있다.

한샘 관계자는 “세미파이널 무대에서 공개된 초대형 팬트리는 셰프들의 동선과 작업 효율을 고려한 한샘 키친 설계력의 완성도를 보여주는 사례”라며 “파이널 무대까지 최적의 키친 환경을 지속적으로 지원할 것”이라고 말했다.