1~2월 온라인 신규 가입 시 5만원 상당 쿠폰 제공 온누리상품권·농협맛선 중 선택 가능

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소기업중앙회는 2026년 새해를 맞아 소기업·소상공인을 대상으로 ‘노란우산 온라인 가입 프로모션’을 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 프로모션은 오는 2월 28일까지 노란우산 홈페이지 또는 모바일 앱을 통해 신규 가입하는 소기업·소상공인 대표를 대상으로 하며, 가입자에게는 5만원 상당의 쿠폰이 제공된다. 쿠폰은 전통시장과 골목상권 등에서 사용할 수 있는 온누리상품권과, 국내 고급 농산물 선물세트로 구성된 농협맛선 가운데 하나를 선택할 수 있다.

온누리상품권은 오프라인 가맹점은 물론 온라인 온누리시장에서도 현금처럼 사용할 수 있으며, 농협맛선은 엄선된 국내 농산물 선물세트로 구성돼 신규 가입자의 선호에 따라 활용이 가능하다.

노란우산은 폐업이나 노령 등 경영 위기 상황에서 생활 안정과 사업 재기를 지원하기 위해 2007년부터 중기중앙회가 운영해 온 공적 제도다. 2026년 1월 기준 재적 가입자는 185만 명을 넘어섰으며, 소기업·소상공인을 위한 대표적인 사회안전망으로 자리 잡고 있다.

노란우산 가입자는 연 최대 600만원까지 소득공제 혜택을 받을 수 있고, 납입 원금에는 연복리 이자가 적용돼 목돈 마련에도 유리하다. 또한 공제금은 법적으로 압류가 금지돼 위기 상황에서도 최소한의 생활 안정을 도울 수 있다.

이창호 중기중앙회 공제사업단장은 “새해를 맞아 마련한 이번 프로모션을 통해 더 많은 소기업·소상공인이 노란우산이라는 든든한 사회안전망과 함께하길 바란다”며 “앞으로도 다양한 서비스와 혜택 확대를 통해 가입자 만족도를 높여 나가겠다”고 말했다.

한편 이번 프로모션과 노란우산 제도에 대한 자세한 내용은 노란우산 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.