15일까지 무신사 스토어 성수서 팝업도

[헤럴드경제=김진 기자] 무신사는 글로벌 메이크업 브랜드 ‘맥(MAC)’을 공식 입점시켰다고 7일 밝혔다.

무신사 뷰티는 이날부터 맥의 공식 입점을 기념하는 온라인 쇼케이스를 전개한다. ‘메이크업 유어 무드(MAKE UP YOUR MOOD)’를 주제로 맥의 신제품 ‘파우더 키스 컬렉션’이 돋보이는 화보 콘텐츠도 선보인다.

무신사 뷰티에서는 맥의 신제품인 ‘파우더 키스 헤이지 매트 립스틱’과 ‘파우더 키스 립 앤 치크 무스’를 만날 수 있다. 뽀얗고 부드러운 소프트 블러 효과에 가볍고 촉촉한 사용감이 특징이다.

‘#비 마이 브라이즈메이드’, ‘#멀 잇 오버’를 포함해 무신사 뷰티에서만 경험할 수 있는 ‘#오프 더 마켓’, ‘#걸스 위켄드’도 발매한다. 제품을 구매한 고객에게는 ‘맥 플러피 블랙 백’, ‘맥 벨벳 하트 키링’, ‘맥 누드 헤어 집게’ 등을 선물한다.

온라인과 연계해 서울 성수동 ‘무신사 스토어 성수’에서 팝업스토어도 연다. 오는 15일까지 사전 예약제로 운영한다. 전문 메이크업 아티스트에게 받는 메이크업 터치업 서비스와 퍼스널 컬러 진단 등을 체험할 수 있다.

무신사 관계자는 “앞으로도 무신사에서만 경험할 수 있는 독점 컬러와 온오프라인 통합 콘텐츠를 통해 패션과 시너지를 낼 수 있는 차별화된 뷰티 브랜딩을 선보일 것”이라고 말했다.