나우 ‘어센틱 야상 다운 코트’ 판매율 80% 돌파 미니멀한 디자인에 소재·실루엣으로 화제 모아

[헤럴드경제=김진 기자] BYN블랙야크그룹이 전개하는 서스테이너블 라이프웨어 브랜드 나우(nau)는 ‘어센틱 야상 다운 코트(사진)’의 전체 판매율이 80%를 돌파했다고 7일 밝혔다. 특히 대표 색상인 ‘카키’ 제품은 90% 이상의 판매율을 보이면서 완판을 목전에 두고 있다.

제품의 겨울 화보와 인플루언서의 착장이 SNS(사회관계망서비스)에서 화제를 모았다. 자연의 감성을 스타일리시하게 풀어내는 ‘그래놀라 코어’ 트렌드도 영향을 미쳤다.

제품은 공정무역 면(BCI)과 나일론을 혼방한 원단에 친환경 바이오 워싱 기법을 적용해 부드러우면서 자연스러운 색을 구현한 후드형 야상 자켓이다. 후드에는 코듀로이 소재를 활용한 톤온톤 배색으로 고급스러움을 더했다. 허리에 내장형 스트링이 있어 다양한 실루엣을 연출할 수 있다.

나우 관계자는 “남녀 모두 선호하는 깔끔한 디자인에 실루엣과 소재로 포인트를 더해 일상은 물론, 여행·출퇴근 등에서 다방면으로 활용하기 좋다”며 “나우만의 미니멀한 감성과 디테일이 소비자들의 선택을 받은 것”이라고 말했다.