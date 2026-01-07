[헤럴드경제(청송)=김병진 기자]경북 청송군은 병오년 새해를 맞아 ‘2026 청송군 농산물공판장 초매식’을 개최했다고 7일 밝혔다.

지난 5일 열린 이번 행사에는 윤경희 청송군수를 비롯해 심상휴 군의회 의장과 도·군의원, 관내 기관장, 농업인, 중도매인 등 100여명이 참석했으며 지역경제 핵심 산업인 사과 산업의 활력을 기원하고 농산물 유통 활성화를 위해 마련됐다.

이날 초매식에서는 2025년산 만생종 후지(부사) 사과 6479상자(20㎏ 기준)에 대한 경매가 진행됐다.

상자당 평균 가격은 9만8295원, 최고 낙찰가는 40만5000원을 기록하며 활기찬 출발을 알렸다.

청송군 농산물공판장은 2019년 11월 개장 이후 지역 농산물 유통의 거점 역할을 수행해 오고 있다.

특히 만생종 후지 사과의 평균 시세가 전년 대비 높은 가격대를 형성하며 상승세를 보이고 있어 생산 농가의 실질적인 소득 증대에 대한 기대감도 높아지고 있다.

청송군 관계자는 “기후 변화 등 어려운 여건 속에서도 고품질 사과 생산과 원활한 유통을 위해 헌신해준 농업인과 유통 관계자들께 깊이 감사드린다”며 “앞으로도 청송사과의 브랜드 경쟁력을 강화하고 유통 환경을 지속적으로 개선해 농가 소득이 실질적으로 증대될 수 있도록 행정 역량을 집중하겠다”고 말했다.