부산이전추진단 및 관련 부서 직원 격려 해수부 “올해 해양수산 대도약 원년으로”

[헤럴드경제=양영경 기자] 이재명 대통령이 부산 동구로 청사 이전을 마친 해양수산부 직원들에게 피자를 보내 격려에 나섰다.

해양수산부는 지난 6일 공식 페이스북을 통해 “해수부가 위치한 부산까지 대통령님께서 보내주신 따뜻한 피자가 도착했다”고 밝혔다.

이 대통령이 보낸 피자는 부산이전추진단과 운영지원과 등 관련 직원들에게 전달된 것으로 전해졌다.

이와 관련해 해수부는 “국가 균형성장 전략의 첫 출발점으로 추진된 해수부 부산 이전을 성공적으로 마무리한 직원들의 헌신과 노고를 격려하기 위해 보내주셨다고 한다”고 설명했다.

이어 “올해를 해양수산 대도약의 원년으로 삼아 국민 여러분과 함께 대한민국 해양수산의 새로운 도약을 만들어가겠다”고 강조했다.

이재명 정부의 국정과제인 해수부 부산 이전은 동남권에 해양수산 관련 행정·사법·금융·산업 기능을 집적해 ‘해양 수도권’을 조성하기 위해 추진됐다. 수도권 일극 체제를 완화하고, 북극항로 시대에 선제적으로 대응하는 것이 목표다.

앞서 해수부는 지난달 23일 부산 동구에서 개청식을 열고 본격적인 업무에 돌입했다.