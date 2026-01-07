[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구상공회의소는 6일 대구 엑스코 그랜드볼룸B홀에서 ‘2026년 경제계 신년인사회’를 열고 지역경제 발전을 위한 의지를 다졌다.

이 자리에는 김정기 대구시장 권한대행을 비롯한 주요 기관장과 대학총장, 언론사 대표, 상공의원, 경제단체장, 기업인 등 대구 경제를 이끌어가는 주요 인사 350여명이 참석했다.

상공업 진흥과 지역경제 발전에 기여한 상공인의 공로를 기리는 ‘2026 대구산업대상’ 시상식도 열어 경영, 기술, 노사화합, 스타트업 4개 부문을 시상했다.

경영 부문은 삼보모터스㈜ 이재하 회장, 기술 부문은 평화산업㈜ 황순용·김주영 대표이사, 노사화합 부문은 ㈜대동 김준식 회장, 스타트업 부문은 ㈜미다웍스 박민정 대표이사가 수상의 영예를 안았다.

삼보모터스는 친환경·미래차 중심의 연구개발 체계를 구축하고 수소·전동화 부품 등 차세대 핵심 기술을 바탕으로 글로벌 경쟁력을 강화해 왔다.

지속적인 연구개발 투자와 스마트 제조 혁신을 통해 생산성과 품질 경쟁력을 동시에 확보하며 지역 제조업의 고부가가치 전환을 선도한 점을 평가받았다.

평화산업은 공정 효율화와 생산성 향상을 위한 핵심 기술을 자체 개발하고 품질 경쟁력과 기술 자립도를 동시에 강화하는 한편 미래차 및 친환경 산업 전환에 선제적으로 대응하며 산업 경쟁력 제고에 기여했다.

대동은 안정적인 매출 성장과 해외 시장 확대, 노사화합 기반의 선진 기업문화를 정착시켜 지속가능한 성장 모델을 구현하고 지역 인재 고용 확대와 협력사와의 상생 경영으로 지역경제 선순환 구조 구축에 기여한 공로가 인정됐다.

미다웍스는 인공지능(AI)·보안·SaaS 기반의 독자 기술을 바탕으로 중소기업과 지역 산업의 디지털 전환을 선도했다.

로컬 AI 기술 상용화와 높은 기술 자립도를 통해 짧은 기간 내 실질적인 성과를 창출하며 대구형 혁신 스타트업의 모범 사례로 평가됐다.

박윤경 대구상의 회장은 신년사에서 “2026년 병오년은 대구경제가 새로운 도약의 전환점을 만들어 가야 할 중요한 해”라며 “대구상의는 기업 현장의 목소리에 더욱 귀 기울이며 신산업 육성, 기업 경쟁력 강화, 지역 인재 양성에 모든 역량을 집중해 나가겠다”고 말했다.

김정기 대구시장 권한대행은 축사를 통해 “지난해 새 정부 출범과 권한대행 체제라는 변화 속에서도 로봇 글로벌 혁신특구 지정, 제2국가산단 예타 통과 등으로 대구 산업 대전환의 기틀을 마련했다”며 “대구시는 현장에서 소통하며 지역경제 도약을 함께 이끌어 가겠다”고 밝혔다.