행정안전부 평가 시작 이래 3년 연속 ‘우수’ 이상 선정…특별교부세 총 1억 원 확보 성과 전국 1만 번째 업소 배출 등 ‘서울시 최다’ 착한가격업소 운영과 시기별 맞춤형 물가 대책 주효

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구(구청장 박준희)가 행정안전부 주관 ‘2025년 지방물가 안정관리 평가’에서 우수기관(나등급)으로 선정되며 물가안정 행정의 우수성을 다시 한번 입증했다.

구는 이번 선정으로 재정 인센티브인 특별교부세 2000만 원을 확보하게 됐다.

지방물가 안정관리 평가는 지자체의 적극적인 물가안정 동참을 유도하기 위해 2022년부터 시행되었다. 관악구는 평가 도입 이후 2023년 우수, 2024년 최우수에 이어 올해까지 3년 연속 우수 등급 이상을 획기적으로 유지하고 있다. 이로써 구가 지난 3년간 확보한 특별교부세는 총 1억 원에 달한다.

행정안전부는 전국 243개 지자체를 대상으로 ▲지방공공요금 안정관리 ▲착한가격업소 활성화 지원 ▲바가지요금 근절 노력 ▲물가정보 조사 및 공개 노력 등 물가 전반에 대한 실적을 종합적으로 평가했다. 관악구는 지속되는 고물가 위기에 대응해 명절, 휴가철, 김장철 등 시기별 맞춤형 물가 대책을 선제적으로 추진한 점에서 높은 점수를 받았다.

구는 특히 물가대책상황실을 상시 가동하며 바가지요금과 불공정 상거래 행위를 집중적으로 지도·단속, 시기별 성수품 물가동향 파악 등 구민의 경제적 불편을 해소하는 데 주력했다.

또한 물가안정의 핵심축인 착한가격업소를 기존 119개소에서 170개소까지 대폭 확대 지정했다. 이와 함께 자체 예산을 편성해 인센티브를 추가 지원하고, 각종 지원사업과 연계한 이용 활성화 이벤트를 개최하는 등 다각적인 노력을 기울였다.

그 결과 관악구는 서울시 자치구 중 가장 많은 착한가격업소를 보유하게 되었으며, 올해 4월에는 구 관내에서 ‘전국 1만 번째 착한가격업소’가 탄생하는 상징적인 성과를 거두기도 했다.

박준희 구청장은 “고금리·고물가·고환율로 어려운 경제 여건 속에서도 물가안정을 위해 협력해 준 구민들의 적극적인 노력이 있었기에 3년 연속 우수기관 선정이라는 결실을 맺을 수 있었다”며 “물가안정이 구민의 실질적인 민생과 직결되는 만큼, 앞으로도 체감도 높은 물가 안정 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다”고 말했다.