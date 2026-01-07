LG전자 홈로봇 열 손가락 움직여 집안일도 척척 ‘제로 레이버 홈’ 비전 구현

[헤럴드경제(라스베이거스)=박지영 기자] 아침에 일어나니 식탁 위에 우유가, 잘 구워진 크루아상이 놓여있다. 어제 사용한 수건은 깨끗이 빨아 가지런히 개켜져있다. 소파에 깜빡했던 열쇠도 제자리를 찾았다.

미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026 개막을 하루 앞둔 5일(현지시간), LG전자는 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)에서 미래 일상의 한 단면을 공개했다. 열 손가락이 움직이고 바퀴로 이동하는 인공지능(AI) 홈로봇 ‘클로이드(CLOiD)’가 실제 집안일을 수행하는 모습을 시연하자, 관객들은 박수를 보냈다. LG전자가 그리는 ‘제로 레이버 홈(Zero Labor Home)’이 한층 가깝게 느껴졌다.

LG전자의 클로이드는 단순히 걸어다니고, 인사를 하는 등 반복 학습된 단순 동작만 수행하는 휴머노이드와 다르다. 인공지능(AI)을 이용해 시시각각 바뀌는 사물의 위치를 인식하고, 복합적인 상황을 인식하고, 나아가 거주자의 라이프스타일까지 학습해 행동한다. LG전자가 클로이드를 단순한 ‘홈로봇’을 넘어 ‘에이전트(Agent)’로 정의하는 이유다.

이날 클로이드는 사용자의 상황에 따라 집안일을 수행하는 시연을 보여줬다. 냉장고를 열고, 많은 식재료 중 ‘우유’를 인식해 다섯 손가락을 이용해 집어서 식탁에 뒀다. 아침을 준비하기 위해 오븐 앞으로 이동해 크루아상 반죽이 든 그릇을 들어 오븐 안에 넣었다.

몸체의 높낮이를 조절해 빨래통 깊숙이 있는 옷가지를 하나씩 집어 세탁기 안으로 집어넣었다. 클로이드는 허리를 세우는 각도를 조절해 105cm부터 143cm까지 키 높이를 스스로 바꿀 수 있다.

로봇 입장에서 시시각각 모양이 바뀌는 탓에 가장 어려운 집안일 중 하나로 꼽히는 빨래 개기도 성공했다. 클로이드는 수건의 양쪽 모서리를 집어 반을 접고 오른쪽으로 한번, 왼쪽으로 한번 접는 동작이 물 흐르듯이 이어졌다. 다만 수건 한 개를 접는데 1분 이상이 걸리는 등 동작 속도가 빠르지는 않았다.

또 소파 위의 열쇠를 집는데 실패하기도 했다. LG전자 관계자는 “현지의 새로운 공간과 행동을 반복학습하면서 동작 속도나 숙련도가 점차 성숙될 것”이라고 설명했다.

클로이드에는 LG전자가 자체 개발한 시각언어모델(VLM)과 시각언어행동(VLA) 기술이 탑재됐다. 세계 최초 개방형 휴머노이드 로봇 파운데이션 모델인 엔비디아의 ‘아이작’도 활용됐다. 이날 젠슨 황 엔비디아 CEO는 기조연설에서 피지컬 AI를 소개하며 LG전자의 클로이드를 언급하기도 했다.

류재철 LG전자 CEO는 이날 “제로 레이버 홈(Zero Labor Home)으로 고객에게 시간을 되돌려주겠다”며 “공간 기반 로봇을 포함한 새로운 설루션을 통해 미래 가정 생활에 대한 새로운 기준을 세우겠다”고 포부를 밝혔다.

한편 LG전자는 폭발적으로 늘어나는 로봇 사업을 겨냥해 로봇용 액추에이터 브랜드 ‘LG 액추에이터 악시움(AXIUM)’도 전시장에서 처음 공개했다. 액추에이터는 회전력을 만드는 모터, 전기 신호를 제어하는 드라이버, 속도를 조절하는 감속기 등을 합친 모듈로 로봇의 관절 역할을 한다. LG전자는 냉장고·건조기에 쓰이는 AI DD 모터 등 가전 사업을 운영하며 글로벌 최고 수준의 부품 기술력을 축적해왔다.