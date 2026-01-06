[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]경기도교육청(교육감 임태희)이 6일부터 4일간 국립국제교육원에서 2025년 교육전문직원 임용예정자 97명을 대상으로 경기교육정책 이해와 현장 지원 중심 실무 역량 강화를 위한 직무연수를 운영한다.

연수는 탐구·토의·실행 중심의 참여형 방식으로 진행되며, 학교와 교육지원청에서 즉시 활용 가능한 내용으로 구성됐다. 연수생들은 30시간의 집합 연수를 이수하고 이후 교육지원청에서 8시간의 현장실습을 통해 실무 경험을 쌓는다.

주요 내용은 ▷정책 토론 ▷정책 기획 ▷현장-정책 연계 실무 과정(Learning Hub) ▷교육지원청 현장실습(담임장학, 행사기획, 민원 업무) 등이다. 연수생들은 지역의 교육 현안 분석, 정책 대안 탐색, 추진 계획 수립까지의 전 과정을 조별 협력을 통해 수행하며 교육전문직원으로서의 전문적 역량을 강화한다.

또한 전문가 특강을 통해 미래교육에 대한 이해를 넓히고, 교육전문직원의 역할과 성장 방향에 대해 함께 모색할 예정이다.

이날 임용예정자들과 대화의 시간에서 임태희 경기도교육감은 “여러분들은 경기교육의 미래를 함께 만들어갈 파트너”라면서 “앞으로 경기교육을 함께 만들어 간다는 마음으로 걸어가자”고 말했다.

이어 “교육은 사회를 변화시키는 엔진이라 생각한다”며 “각자의 자리에서 맡은 교육적 직분을 늘 잊지 않고 학생들이 성장하기에 최적의 환경인지 고민하며 현실을 개선해 나가는 역할을 여러분들이 해주시길 바란다”고 강조했다.

도교육청은 이번 연수를 통해 신규 교육전문직원이 학교와 교육지원청을 잇는 핵심 주체로 자리매김하도록 지원 체계를 지속적으로 강화할 방침이다.