용인시, 2026년 첫 간부공무원 회의 ‘용인 반도체 클러스터 일반산단’서 개최

[헤럴드경제(용인)=박정규 기자]용인특례시(시장 이상일)는 6일 SK하이닉스의 첫 번째 팹(Fab) 건설공사가 진행 중인 처인구 원삼면 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 현장을 방문해 2026년 첫 현장 간부공무원 회의를 진행했다.

회의는 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 조성 현황을 현장에서 직접 점검하고, 개발에 따른 도로·전력·용수 등 기반시설 확충과 주민 불편 해소 방안을 논의하기 위해 열렸다. 이곳엔 향후 30여년간 SK하이닉스가 600조 원을 투자한다.

회의에는 이상일 시장을 비롯해 제1·2부시장, 실·국장 등 간부공무원과 반도체 관련 부서 관계자 등 30여 명이 참석했다.

이상일 시장은 “용인의 반도체 프로젝트는 특정 지역의 이해관계를 넘어 대한민국의 미래 경쟁력과 직결된 국가 핵심 전략사업”이라며 “최근 용인 이동·남사읍 첨단시스템반도체 국가산단과 원삼면 용인 반도체 클러스터 일반산단을 겨냥한 지방 이전 논란에 대해 중앙정부 차원의 명확한 정리가 이뤄지지 않음에 따라 지역 간 갈등이 커지는 상황이 매우 안타깝다”고 밝혔다. 그러면서 “6월 지방선거를 앞두고 일부 정치인이 선동함에 따라 혼란이 확산되고 있지만, 이같은 혼선과 혼란이 속히 정리돼야 한다”며 “용인특례시는 다른 목소리에 흔들리지 말고 계획대로 반도체 프로젝트 속도를 높여 차질 없이 추진해 나가야 한다”고 강조했다.

이 시장은 “용인은 이동·남사읍 국가산업단지 조성 과정에서 부지 등의 예비타당성 조사 면제와 패스트트랙을 통한 각종 영향평가 신속 처리 등을 통해 1년 9개월 만에 정부 승인을 받는 등 다른 지역보다 매우 빠른 속도로 사업을 추진해 왔다”며 “2023년 3월 15일 용인을 포함해 15곳이 국가산단으로 선정됐지만, 현재 정부 승인을 받은 곳은 용인뿐”이라고 밝혔다.

이 시장은 “그간 공직자 여러분이 속도를 내며 잘 준비해 준 덕분에 용인 국가산단은 보상에 들어갔고, 삼성전자는 착공 준비와 산업시설 용지 계약까지 하게 됐다”며 “앞으로 시민들께 사업 추진 상황을 정확히 알리고, 반도체 프로젝트 진행이 지역 갈등으로 비쳐지지 않도록 유의해 달라”고 당부했다.

시는 이날 회의에서 이동·남사읍의 ‘용인첨단시스템반도체 국가산업단지’와 원삼면의 ‘반도체 클러스터 일반산업단지’ 등 용인에서 추진 중인 반도체 생태계 조성 현황을 집중 점검했다.

시는 국가산업단지가 손실보상 협의 단계에 들어간 만큼, 2026년 하반기 착공에 맞춰 올해 상반기에 보상·인허가 등 후속 절차를 차질 없이 추진할 수 있도록 행정 절차를 지원하기로 했다. 또, 최근 이전 주장에 따른 논란과 관련해선, 반도체 프로젝트 진행의 의미와 현황을 용인 시민은 물론 국민에게 정확히 알리기로 했다.

회의 현장인 용인 반도체 클러스터 일반산단(SK하이닉스)과 관련해선, 공사 본격화에 따른 교통·환경·공공시설 연계 과제를 부서별로 점검했다.

산단 정문 진입 핵심도로에 ‘에스케이로(SK로)’ 도로명 부여를 추진하고, 주민 의견수렴과 절차 이행을 거쳐 2월 중 도로명판 설치를 추진하기로 했다.

교통 분야에선 공사차량 증가에 대비해 무인단속장비 4대 신규 설치, 신호체계 최적화, 스마트교차로·CCTV 구축 등으로 교통안전을 강화하기로 했다.

도로·하천 분야에선 보개원삼로 확포장, 변속차로 조성 등 연계 도로사업 일정을 점검했다. 한천·고당천·잿말천 등 생태하천 정비도 계획대로 추진하기로 했다.

공원·녹지는 공원 8곳·녹지 23곳 조성 계획을 재점검하고, 저류지 지하화 등 여건 변화에 맞춰 설계를 보완하기로 했다.

또한, 공업용수도 시설은 2026년 7월 무상귀속에 대비해 조례 개정과 수탁기관 선정 등 운영 준비를 추진한다.

이상일 시장은 “SK하이닉스의 용인 반도체 클러스터 일반산단에서 진행중인 제1기 팹(Fab) 공사는 잘 진행되고 있지만 향후 4기의 팹이 건설될 이 곳의 전력 확보율은 50%”라며 “정부와 경기도는 나머지 전력 확보를 위한 노력을 해주기 바란다”라고 했다.

장효식 SK에코플랜트 단지조성 총괄부사장은 “이번 사업에 초기부터 참여해 현장에 가장 먼저 근무를 시작했으며, 2022년 중반 이상일 시장님을 비롯한 시 관계자 여러분의 전폭적인 지원 덕분에 지난해 말 기준으로 계획 공정보다 앞선 77%의 공정률을 달성했다”고 말했다.

장 부사장은 “시와 민간 기업 간 협력이 이처럼 조화롭게 이뤄진 사례는 드물다”며 “이러한 협력 모델이 전국으로 확산된다면 국가 발전에도 크게 기여할 수 있을 것”이라고 소감을 밝혔다.

회의 이후 참석자들은 SK 관계자들과 함께 일반산업단지 내 1기 팹(FAB) 공사 현장을 방문해 공사 추진 상황을 확인하고, 현장 관계자들의 건의 사항을 청취했다.

시는 이번 현장 간부공무원 회의를 시작으로 주요 정책 현안들을 점검하기 위해 현장 간부공무원 회의를 이어갈 예정이다.