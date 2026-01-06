인플루언서, 직장인, 주부 등 다양한 분야 시민들 참여

[헤럴드경제=박준환 기자]양주시가 지난 5일 시청 대회의실에서 ‘2026년 양주시 SNS 서포터즈 위촉식’을 개최하고 본격적인 시민 소통 행정에 나섰다.

이날 위촉식은 강수현 양주시장과 새롭게 선발된 8명의 서포터즈들이 참석한 가운데 위촉장 수여, 2026년 활동 운영 방향 공유, 콘텐츠 제작 교육 순으로 진행됐다.

이번 2026년 서포터즈는 사회관계망서비스 활용 능력과 콘텐츠 기획력이 뛰어난 시민들로 구성됐으며, 인플루언서, 포토그래퍼, 자영업자, 직장인, 주부 등 다양한 분야의 시민들이 참여해 폭넓은 시각의 홍보 활동이 기대된다.

이들은 향후 1년간 양주시의 주요 정책은 물론 축제, 관광지, 맛집, 생활 정보 등 도시의 숨은 매력을 직접 취재하여 양주시 공식 사회관계망서비스 채널을 통해 전달하는 ‘민간 홍보대사’ 역할을 수행하게 된다.

김영준 홍보담당관은 “서포터즈는 시민의 목소리를 시정에 반영하고, 양주의 가치를 널리 알리는 중요한 가교 역할을 한다”며, “창의적이고 생동감 넘치는 콘텐츠로 우리 시의 매력을 전국에 알릴 수 있도록 적극적인 활동을 부탁드린다”고 전했다.

양주시는 ‘2025년 양주시 SNS 서포터즈’ 운영으로 지난 1년간 총 546건의 지역 생생한 현장 콘텐츠를 제작했으며, 양주시 공식 사회관계망(SNS) 구독자수가 1만5000여명이 증가하는 등 높은 홍보 효과를 입증한 바 있다.