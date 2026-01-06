한중 정상회담 부대 행사로 개최…韓 58곳·中 95개사 참여

[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 6일 중국 베이징 더웨스틴 호텔에서 한중 경제협력 행사를 개최했다고 밝혔다.

이재명 대통령의 중국 국빈 방문에 맞춰 2017년 이후 9년 만에 열린 이번 경협 행사는 무역·투자 진흥 주무부처인 산업부와 주관기관인 코트라 공동 주최로 개최됐다. 행사는 무역·투자 상담회인 ‘한중 비즈니스 파트너십’과 ‘한류 우수상품 쇼케이스’ 등으로 진행됐다.

한중 비즈니스 파트너십에는 뷰티·식품·패션·생활용품·의약품 등 5대 소비재 산업군을 중심으로 우리 기업 58개사가 참가했다. 중국에서는 베이징뿐만 아니라 상하이, 칭다오, 선전 등 전역에서 모여든 95개사가 함께했다.

중국 전자상거래 대표 기업 알리바바, 징둥을 비롯해 콘텐츠 복합기업인 텐센트와 같은 대형 회사들이 한국 업체의 시장성을 현장에서 확인했다고 코트라는 전했다.

코트라는 중국 지역 20개 무역관을 총동원해 파트너 발굴에 나섰고, 그 결과 행사 현장에서 24건, 총 4411만 달러 규모의 수출 계약이 성사됐다.

비즈니스 상담장 외부에서는 한류 우수상품 쇼케이스가 동시에 진행됐다. 중국 양대 온라인 플랫폼 중 하나인 JD닷컴과 라이브커머스 플랫폼 더우인이 참가해 한국제품 입점 지원에 나섰다. 특히 더우인은 30만 구독자를 보유한 한국 상품 전문 인플루언서 왕홍이 직접 현장에서 라이브 커머스를 진행했다.

지자체 투자유치 설명회도 진행됐다. 새만금개발청과 경기, 경북, 경남, 전남, 충남 등 5개 지자체가 나서 지역별 투자환경과 인센티브를 소개했다.

강경성 코트라 사장은 “9년 만에 중국에서 개최된 이번 한중 비즈니스 파트너십을 통해 양국 기업은 미래 지향적 협력 계기를 다시 마련했다”며 “이번 정상회담으로 조성된 한중 우호 정서를 바탕으로 소비재, 서비스, 콘텐츠 분야를 중심으로 비즈니스 협력 기회를 창출해 나가겠다”고 밝혔다.

김정관 산업부 장관은 “최근 중국에서 K-푸드, 뷰티, 콘텐츠 등 한국 제품이 품질과 트렌드 면에서 높은 평가를 받으며 인기가 빠르게 확산되고 있다”면서 “정부는 유관기관과 협조해 우리 기업들이 중국 시장에서 비즈니스 기회를 창출할 수 있도록 온·오프라인 마케팅, 유통망 연계 등 다각적인 지원을 강화하겠다”고 말했다.