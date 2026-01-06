광주상의, 2026년 병오년 신년 인사회 ‘성황’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주상공회의소는 6일 오전 10시 30분 광주 김대중컨벤션센터에서 ‘2026년 신년 인사회’를 열어 병오년 새해 인사를 나누고, 광주·전남 지역 발전과 AI 혁신으로 산업경쟁력을 높여 미래 성장 경제도시로 도약을 다짐했다.

이날 신년인사회는 한상원 광주상의 회장, 강기정 광주광역시장, 주순선 전라남도 동부지역본부장, 국회의원, 경제인 등 800여명이 참석해 상호 간 신년 인사를 시작으로 한 회장, 강 시장, 주 본부장의 신년사에 이어 건배 제의, 다과·환담 순으로 진행됐다.

한상원 광주상의 회장은 신년사에서 “지난해 지역 주력 산업분야의 앵커기업과 협력사들의 협력으로 생산과 고용을 이뤄냈고, 복합쇼핑몰 등 도시경쟁력 강화를 위한 대형 프로젝트들도 본격화되는 의미 있는 한 해였다”며 “올해는 글로벌 성장 둔화와 함께 관세 영향이 본격화될 것으로 전망되는 바, 이제는 불확실성을 ‘상시적인 환경’으로 인식하고, 과거의 성공 방정식에서 벗어나 고객이 있고 시장이 있는 곳을 향해 변화와 혁신을 거듭해야 한다”고 강조했다.

한 회장은 이어 “광주상의가 기업의 동반자이자 정책적 파트너로서 안전한 산업현장과 평화로운 산업현장 조성을 위해 책임 있는 역할을 다하고, 본래 한 뿌리인 광주와 전남이 통합하고 협력해 대한민국을 인공지능 3대 강국으로 도약시키는 선도도시가 되도록 모두 함께 마음과 뜻을 모으자”고 호소했다.

강기정 광주시장은 신년사에서 “군공항 특별법 제정, 이전지역 특정을 통해 광주 군공항 이전 문제의 엉킨 실타래를 풀고 합의에 이르렀다”면서 “탄약고를 비롯한 군공항 종전부지 개발을 통해 광주 미래의 100년을 설계하는 광주형 실리콘밸리 조성사업도 본격 착수했다”고 말했다.