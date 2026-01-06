성현출, 광주 남구청장 출마 공식 선언

“미래 산업 유치로 남구 경제 엔진 재가동”

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자]성현출 대통령직속 민주평화통일자문회의 광주남구 수석부회장이 6일 오전 광주광역시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 오는 6월 치러지는 지방선거 광주 남구청장 출마를 공식 선언했다.

이날 성 수석부회장은 ‘사람중심 남구발전’을 슬로건으로 내걸고 정체된 남구의 재도약을 위해 ‘실행력 있는 리더십’이 필요함을 역설했다.

성 수석부회장은 출마의 변을 통해 “현재 남구는 생활 인프라 정체와 산업 기반 약화, 상권 쇠퇴로 인해 청년들이 떠나는 위기에 처해 있다”고 진단하며 “현상을 유지하는 안일한 행정으로는 남구의 미래를 지킬 수 없다”고 출마 배경을 밝혔다.

그는 특히 “그동안 ‘발전’이라는 구호 아래 많은 선택이 있었지만 과연 아이들이 안전하고 어르신이 존중받으며 지역 경제가 활력을 찾았는지 묻는다면 자신 있게 답하기 어려운 현실”이라며 “이제는 구호가 아닌 예산과 정책 설계로 증명하는 ‘사람 중심 행정’이 필요하다”고 강조했다.

성 수석부회장은 남구 발전을 위한 핵심 비전으로 ‘미래 산업 유치를 통한 경제 엔진 재가동’을 최우선 과제로 제시했다.

그는 “세계적인 미래 산업 유치 경쟁 속에서 남구에 적합한 신산업을 선별해 유치하겠다”며 “중앙정부의 정책과 예산을 확실하게 확보하여 남구의 일자리를 창출하고 경제 지도를 바꾸겠다”고 약속했다.