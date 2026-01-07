중기부, 19개 기관·스타트업 81개사 참여 ‘K-스타트업 통합관’ 운영 유레카파크서 IR·비즈매칭·VC 연계 프로그램 집중 지원 한국 중소벤처기업, CES 혁신상 150개 수상 성과도 거둬

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부는 6일 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 정보기술(IT)·가전 전시회인 CES 2026에서 ‘K-스타트업 통합관’을 개관했다고 밝혔다.

중기부는 6일(현지시각)부터 9일까지 나흘간 CES 2026 유레카파크(스타트업 전용관)에서 K-스타트업 통합관을 운영하며, 국내 유망 스타트업들의 글로벌 시장 진출과 현지 비즈니스 연계를 지원한다. 통합관에는 공공기관, 지방자치단체, 대학 등 19개 국내 스타트업 지원기관이 참여했으며, 혁신 기술을 보유한 스타트업 81개사가 ‘K-스타트업’이라는 공동 브랜드 아래 신기술과 제품을 선보인다.

전시 기간 동안 통합관에서는 K-스타트업 IR 피칭, 현지 벤처캐피탈(VC) 세미나, 글로벌 스타트업 서밋 등 다양한 프로그램이 함께 운영된다. 이를 통해 참여 기업들은 현지 투자자 및 글로벌 바이어와의 접점을 확대하고, 북미를 비롯한 해외 시장 진출 가능성을 모색하게 된다.

CES를 비롯한 주요 해외 전시회는 스타트업들이 글로벌 시장성을 검증하고 전략적 파트너를 발굴할 수 있는 핵심 무대로 꼽힌다. 중기부는 ‘스타트업 해외전시회 지원사업’을 통해 CES 외에도 인도 ‘스타트업 마하쿰(Startup Mahakumbh)’, 프랑스 ‘비바 테크(VIVA TECH)’, 싱가포르 ‘스위치(SWITCH)’, 사우디아라비아 ‘비반(BIBAN)’ 등 권역별 대표 전시회에 K-스타트업 통합관을 운영해 왔다. 지난해에는 총 5개 글로벌 거점 전시회에 국내 스타트업 200여 개사를 파견했다.

통합관에 참여한 기업들은 전시 부스 제공뿐 아니라 시장·마케팅 교육, 사전 역량 강화 프로그램, 현지 투자자 및 바이어와의 비즈니스 매칭 등 밀착형 지원을 받았다. 중기부는 올해도 CES 2026을 시작으로 권역별 주요 전시회를 중심으로 K-스타트업의 신시장 개척을 지속적으로 지원할 계획이다.

이날 열린 K-스타트업 통합관 개관식에는 CES 참가 한국 중소·벤처기업들을 격려하기 위해 노용석 중기부 제1차관이 참석했다. 노 차관은 “전 세계의 이목이 집중되는 CES 무대에서 K-스타트업들이 주목받고 있는 점을 뜻깊게 생각한다”며 “중기부는 혁신적인 스타트업들이 CES를 발판 삼아 글로벌 시장으로 도약할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

개관식에 참석한 셸리 버클리(Shelley Berkley) 라스베이거스 시장은 CES에서 K-스타트업 통합관을 지속적으로 운영하며 한·미 스타트업 교류 활성화에 기여한 창업진흥원에 표창을 수여했다.

한편 CES 주최 기관(CTA·Consumer Technology Association)은 현재까지 35개 분야에서 총 347개의 CES 혁신상을 발표했다. 이 가운데 206개를 한국 기업이 수상했으며, 중소기업이 차지한 혁신상은 150개로 전체의 72.8%에 달했다. 이 중 벤처·창업기업이 144개를 수상했다. 중기부는 “한국 스타트업의 기술 경쟁력을 입증했다”고 평가했다.

K-스타트업 통합관 참여 기업 중에서도 11개사가 총 12개의 CES 혁신상을 수상했다. 특히 ㈜긱스로프트(헤드폰·오디오), 딥퓨전에이아이㈜(AI), ㈜시티파이브(AI) 등 3개사는 각 분야 최고 수준의 기술력과 혁신성을 인정받아 ‘최고혁신상(Best of Innovation)’을 수상했다.

딥퓨전에이아이 유승훈 대표는 “CES 2026 AI 부문 최고혁신상 수상은 4D 이미징 레이더 기반 딥러닝 기술의 상용화 성과를 인정받은 결과”라며 “차량과 선박 자율주행 분야에서 가격 경쟁력과 안정성을 갖춘 글로벌 선도 기업으로 성장하겠다”고 밝혔다.