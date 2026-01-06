부대행사 ‘한-중 비즈니스 파트너십’ 개최 현장서 총 4400만달러 규모 수출 계약

[헤럴드경제=권제인 기자] 코트라가 중국 베이징 더웨스틴 호텔에서 순방 부대 경제협력 행사를 개최했다고 6일 밝혔다.

코트라는 2017년 이후 9년 만에 열린 이번 경협 행사를 무역·투자 상담회인 ‘한-중 비즈니스 파트너십’과 ‘한류 우수상품 쇼케이스’ 등으로 구성했다. 한-중 관계 복원에 따라 우리 기업의 중국 진출 기회를 재창출하고 협력을 증진한다는 취지다.

이날 종일 진행된 한-중 비즈니스 파트너십에는 국내 기업 58개사가 참여했으며, 무역·투자 상담회에는 뷰티, 식품, 패션, 생활용품, 의약품 등 5대 소비재 산업군을 중심으로 한국 유망기업이 참가했다. 특히 중국 현지의 가치 소비 트렌드에 따라 브랜드 소비재와 IP·콘텐츠 등 서비스 상품 기업이 현장에서 이목을 끌었다.

코트라는 이번 한-중 비즈니스 파트너십의 효과를 높이기 위해 중국 지역 20개 무역관을 모두 가동해 파트너를 모집했다고 설명했다. 이를 통해 베이징뿐 아니라 상하이, 칭다오, 선전 등 중국 전역에서 모여든 소비재·서비스 우수 기업 95개사가 잠재 파트너사로 함께했다. 현장에서는 중국 전자상거래 대표 기업 ‘알리바바’, ‘징동’과 콘텐츠 복합기업 ‘텐센트’ 등 대형 회사들이 한국 업체의 시장성을 확인했다.

그동안 코트라는 중국 지역에서 ‘1무역관 1유통망 협력 사업’을 추진하는 데 공을 들여왔다. 그 결과 이번 비즈니스 파트너십 현장에서 총 4411만달러 규모로 24건의 수출 계약을 달성했다. 유아용품을 제조하는 A사는 상하이 소재 유통망 B사와 420만달러 수출 계약을 맺었다. 캐릭터 상품을 생산하는 C사는 톈진의 유통망 D사와 428만달러 거래 계약을 체결했다.

참가기업은 한-중 관계 복원에 대한 기대감도 한껏 드러냈다. E사는 “그동안 한류 콘텐츠를 중국에 들여오려면 통관에만 3개월 이상 걸려 현지 유행을 놓칠 수밖에 없었다”며 “이제 통관 기간이 3일로 단축됐다”고 말했다.

비즈니스 상담장 외부에서는 한류 우수상품 쇼케이스가 동시 진행됐다. 중국 양대 온라인 플랫폼 중 하나인 ‘JD닷컴’과 라이브커머스 플랫폼 ‘더우인’이 참가해 한국제품 입점 지원에 나섰다. 특히 더우인은 현장에서 30만 구독자를 보유한 한국 상품 전문 인플루언서와 함께 직접 라이브 커머스를 진행했다. ‘왕홍’으로도 불리는 중국 현지 인플루언서는 2시간 만에 20만위안(한화 약 4000만원) 이상 판매 실적을 올렸다.

한편, 이날 오후에는 중국기업 투자유치를 통해 우리 지역경제 활성화를 도모하는 ‘지자체 투자유치 설명회’도 진행됐다. 새만금개발청 및 경기, 경북, 경남, 전남, 충남 등 5개 지자체가 나서 지역별 투자환경과 인센티브를 소개했다. 한국투자홍보대사 ‘우펑’은 중국 기업의 해외투자 진출 전략을 발표했다.

강경성 코트라 사장은 “이번 한-중 비즈니스 파트너십은 9년 만에 중국에서 개최된 순방 연계 경제행사로, 양국 기업은 미래 지향적 협력 계기를 다시 마련했다”며 “이번 정상회담으로 조성된 한-중 우호 정서를 바탕으로 소비재, 서비스, 콘텐츠 분야를 중심으로 비즈니스 협력 기회를 적극 창출해 나가겠다”고 밝혔다.