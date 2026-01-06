-CES 앞두고 반복되는 ‘전시 이후 공백’ 문제 다시 부각

CES 2026 개막을 앞두고 글로벌 전시 참가 기업들의 준비가 막바지에 접어들고 있다. CES는 세계 최대 IT 전시회로, 매년 수천 개 기업이 신기술과 서비스를 선보이며 글로벌 시장 진출의 기회로 활용되고 있다. 그러나 전시가 끝난 이후 실제로 무엇이 성과로 남았는지 명확히 설명하기는 여전히 쉽지 않다는 지적이 나온다.

업계에서는 이를 ‘전시 이후 공백’이라고 표현한다. 전시 참가 전에는 부스 기획과 홍보, 미팅 일정에 집중하지만, 전시 종료 이후에는 현장에서 얻은 정보와 경험을 체계적으로 정리·분석하지 못한 채 다음 일정으로 넘어가는 경우가 많다는 것이다. 특히 CES와 같은 대형 전시는 정보와 기술이 과도하게 밀집돼 있어, 개별 기업이 전시 전체의 흐름을 구조적으로 이해하기 어렵다.

이 같은 문제는 매년 반복되고 있다. 참가 기업들은 전시 경험을 쌓지만, 이를 데이터로 축적하거나 다음 사업 전략으로 연결하는 데에는 한계를 느끼고 있다. 전시 성과가 개인의 인상이나 단편적인 결과 보고서에 머물면서, 조직 차원의 전략 자산으로 전환되지 못하는 구조다.

전문가들은 전시를 단순한 이벤트가 아닌 분석의 대상으로 바라볼 필요가 있다고 지적한다. CES는 특정 기업의 성과를 넘어, 산업별 기술 메시지와 기업 포지셔닝, 경쟁 구도가 동시에 드러나는 공간인 만큼, 이를 종합적으로 해석해야 전시 참여의 의미가 살아난다는 설명이다.

최근에는 글로벌 전시를 하나의 데이터셋으로 보고, 산업 흐름과 전시 전략을 구조적으로 분석하려는 시도도 나타나고 있다. 전시 이후 무엇을 정리하고 남길 것인지에 대한 고민이 기업 경쟁력과 직결되기 시작했다는 평가다.

업계 관계자는 “전시는 참가하는 순간보다 전시가 끝난 뒤가 더 중요하다”며 “전시 경험이 반복될수록 분석과 해석의 중요성은 더욱 커지고 있다”고 말했다.

CES 2026을 앞두고, 글로벌 전시를 바라보는 기업들의 시선은 단순 참가를 넘어 전시를 어떻게 이해하고 활용할 것인가로 이동하고 있다.