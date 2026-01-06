“교육 현장 책임질 후보자 추천”…후보자 공개 질의·정책 검증 등 진행

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시교육감 후보 범시민 추천위원회(교육감 추천위)가 6일 부산시의회 브리핑룸에서 출범 기자회견을 열고 본격적인 활동에 들어갔다.

교육감 추천위 측은 이날 특정 정당이나 정치 세력, 이해집단과 무관하게 아이 중심의 교육 가치와 공정·원칙·투명성을 핵심 기준으로 삼아 부산 교육을 책임질 교육감 후보를 시민과 함께 추천하기 위해 구성됐다고 밝혔다.

교육감 추천위는 “부산 교육 현장에서 지속적으로 제기돼 온 학력 저하와 교권 약화, 교육 정책의 혼선 문제를 더 이상 방치할 수 없다는 시민적 공감대를 바탕으로 출범했다”며 “특히 교육 정책이 정치적 이해관계나 진영 논리에 좌우돼서는 안 된다는 데 뜻을 같이한 시민사회 인사들이 참여했다”고 설명했다.

교육감 추천위는 앞으로 교육감 후보자에 대한 공개 질의와 시민 의견 수렴을 통한 정책 검증, 교육 현안을 중심으로 한 공개 토론 등을 진행할 계획이다. 이후 검증 결과를 종합 평가해 시민이 신뢰할 수 있는 교육감 후보를 추천할 방침이다.

교육감 추천위 관계자는 “완벽한 사람을 찾는 것이 아니라 부산의 아이들과 학교 현장을 책임질 수 있는 교육감을 찾는 것이 목표”라며 “시민이 납득할 수 있는 투명한 절차를 통해 부산 교육의 방향을 바로 세우겠다”고 밝혔다.

이어 “추천위원회는 학계, 초·중등 교육계, 언론계 등 각계 인사 10명 규모로 구성될 예정이다. 현재 인선 작업이 진행 중이며 추천위원장도 이르면 다음주에 공개한다”고 밝혔다.

교육감 추천위는 향후 모든 활동 과정을 시민에게 공개하고, 언론과의 지속적인 소통을 통해 공정성과 신뢰성을 확보해 나갈 계획이다.